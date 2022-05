Ουκρανός αξιωματούχος: Χτυπήθηκε κι άλλο ρωσικό πλοίο κοντά στο Φιδονήσι

Ένα ακόμη ρωσικό πλοίο φέρεται να πυρπόλησαν ουκρανικές δυνάμεις, όπως υποστηρίζει Ουκρανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με το Kiev Independent, οι ουκρανικές δυνάμεις κατέστρεψαν ένα σύγχρονο πλοίο του ρωσικού πολεμικού ναυτικού κοντά στο Φιδονήσι. Την είδηση μεταδίδει και το Reuters αναφέροντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πυρπόλησαν ρωσικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, επικαλούμενο τον ίδιο Ουκρανό αξιωματούχο, όπως σημειώνει ο Guardian.

Ο εκπρόσωπος Τύπου Serhiy Bratchuk ανέφερε σε διαδικτυακή ανάρτηση ότι το Vsevolod Bobrov χτυπήθηκε κοντά στο Φιδονήσι, όπου σημειώθηκαν νέες συγκρούσεις τις τελευταίες ημέρες, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες. Το μικροσκοπικό νησί βρίσκεται κοντά στα θαλάσσια σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρουμανία.

Προς το παρόν η είδηση δεν επιβεβαιώνεται από επίσημες πηγές.

Το Kiev Independent μετέδωσε, επίσης, ότι επί του παρόντος, το πλοίο φέρεται να κατευθύνεται προς την Σεβαστούπολη.

