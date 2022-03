Ουκρανία: Σύζυγος πολιτικού προσπάθησε να περάσει τα σύνορα με βαλίτσες γεμάτες με 30 εκατ. σε μετρητά

Η σύζυγος ενός Ουκρανού μεγιστάνα και πολιτικού «μετέφερε σχεδόν 30 εκατομμύρια σε μετρητά μέσω μίας συνοριακής διάβασης προσφύγων στην ΕΕ», εν μέσω της ρωσικής εισβολής, όπως μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο λόγος για την Anastasia Kotvitska, σύζυγο του πρώην βουλευτή του Λαϊκού Μετώπου, Igor Kotvitsky, η οποία επιχείρησε να βγάλει εκτός Ουκρανίας το ποσό των 28 εκατομμυρίων δολαρίων και του 1,3 εκατομμυρίου ευρώ. Μάλιστα, όπως φέρεται να δείχνει και σχετική φωτογραφία, τα χρήματα ήταν μέσα σε βαλίτσες.

