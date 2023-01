Ουκρανία: Σειρήνες αεροπορικών επιδρομών στη χώρα- Παρά την 36ωρη εκεχειρία της Ρωσίας

Συναγερμός για αεροπορικές επιδρομές έχουν σημάνει σε περιοχές της Ουκρανίας παρά την 36ωρη εκεχειρία που ανακοίνωσε η Ρωσία.

Οι σειρήνες ακούστηκαν λίγες ώρες αφότου η Ρωσία κήρυξε προσωρινή κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της πρώτης γραμμής στην Ουκρανία για τον εορτασμό των Ορθοδόξων Χριστουγέννων.

Ωστόσο, ώρες πριν τεθεί σε ισχύ η μονομερής προσωρινή εκεχειρία που κήρυξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν να εξαπολύουν νέες επιδρομές σε πόλεις της Ουκρανίας.

Ρωσικές οβίδες έπληξαν την πόλη Kramatorsk στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ της Ουκρανίας σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον Kyrylo Tymoshenko, αναπληρωτή επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας.

Τα ρωσικά στρατεύματα «χτύπησαν την πόλη με ρουκέτες δύο φορές», έγραψε στο Telegram. Ένα κτίριο κατοικιών χτυπήθηκε, αλλά δεν υπήρξαν θύματα, πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος του Kramatorsk Oleksandr Honcharenko προειδοποίησε ότι η πόλη ήταν «υπό πυρά» και προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Περίπου 14 σπίτια υπέστησαν ζημιές όταν ρουκέτες έπληξαν το κτίριο κατοικιών, όπως ανέφερε.

