Τελεσίγραφο ΗΠΑ στην Ευρώπη: «Σταματήστε να αγοράζετε ρωσικό αέριο αν θέλετε σκληρότερες κυρώσεις»

Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, εάν θέλουν οι ΗΠΑ να αυξήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας του Τραμπ, Κρις Ράιτ. Ο Ράιτ προειδοποιεί ότι η συνεχιζόμενη εμπορική σχέση με τη Ρωσία χρηματοδοτεί τη «πολεμική μηχανή» του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σε δηλώσεις του στους Financial Times, ο Ράιτ προέτρεψε την Ευρώπη να στραφεί στην αγορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), βενζίνης και άλλων ορυκτών καυσίμων, ώστε να τηρηθούν οι όροι της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ, η οποία απαιτεί αγορές $750 δισ. σε αμερικανική ενέργεια έως το 2028.

«Αν οι Ευρωπαίοι έλεγαν: “Δεν αγοράζουμε άλλο ρωσικό φυσικό αέριο ή πετρέλαιο”, αυτό θα ενίσχυε σημαντικά τη θέληση των ΗΠΑ να σκληρύνουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας», τόνισε ο Ράιτ, λίγο πριν τη συνάντησή του στις Βρυξέλλες με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας, Νταν Γιέργκενσεν.

Σύμφωνα με τον Ράιτ, το ευρωπαϊκό σχέδιο για ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία ως το 2028 είναι «οικονομικά σωστό» και «ζήτημα εθνικής ασφάλειας». Παράλληλα, κατηγόρησε την ΕΕ για τις αυστηρές κλιματικές ρυθμίσεις της, τις οποίες χαρακτήρισε «υπερβολικές» και «καταστροφικές για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και τα νοικοκυριά».

Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει να μην τιμήσουν τη συμφωνία εμπορίου αν δεν γίνουν τροποποιήσεις στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την πράσινη ενέργεια, όπως:

Ο Μηχανισμός Ρύθμισης Συνόρων Άνθρακα (CBAM) – που προβλέπει φορολόγηση προϊόντων με υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα.

– που προβλέπει φορολόγηση προϊόντων με υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα. Ο Κανονισμός για τις Εκπομπές Μεθανίου

Η Οδηγία για την Εταιρική Ευθύνη (CSDDD) – που υποχρεώνει τις εταιρείες να εξασφαλίζουν βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ο Ράιτ κατήγγειλε ότι αυτοί οι κανόνες δημιουργούν «τεράστιους νομικούς κινδύνους» για τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Εταιρείες-κολοσσοί όπως η ExxonMobil έχουν ήδη εκφράσει έντονες αντιρρήσεις.

Από την άλλη, οι Βρυξέλλες ζητούν από την Ουάσινγκτον αυστηρότερες οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, καθώς οι ελπίδες για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία εξασθενούν. Προς το παρόν, όμως, ο πρόεδρος Τραμπ αρνείται να επιβάλει νέες κυρώσεις.

Ο Ράιτ, που έχει χαρακτηριστεί «πρωταθλητής της υδραυλικής ρωγμάτωσης» από περιβαλλοντικές οργανώσεις, εκφράζει την άποψη πως ο στόχος «μηδενικών εκπομπών έως το 2050» της ΕΕ είναι ουτοπικός και επιβλαβής:

«Το Net Zero 2050 είναι μια τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή που δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά τις προσπάθειες της ΕΕ για απλοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ομάδες ακτιβιστών προειδοποιούν ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να απολέσει τον ηγετικό της ρόλο στην παγκόσμια μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Ήδη η διαφορά στον πλούτο και την ανταγωνιστικότητα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης αυξάνεται, με τον Ράιτ να λέει:

«Αγαπώ την Ευρώπη, την ιστορία και τον πολιτισμό της. Είναι θλιβερό να βλέπω τη συρρίκνωση της επιρροής και της ευημερίας της. Θέλουμε να τη βοηθήσουμε να επιστρέψει στον παγκόσμιο χάρτη».

Με πληροφορίες από Financial Times