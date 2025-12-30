Η Ρωσία θέτει σε ενεργή υπηρεσία πυραύλους Oreshnik στη Λευκορωσία

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι το σύστημα πυραύλων «Oreshnik», με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών, τέθηκε σε ενεργή υπηρεσία στη Λευκορωσία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσιοποίησε βίντεο από άσκηση, με οχήματα του συστήματος να κινούνται σε δασική περιοχή, ενώ η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο που οι αμερικανικές προσπάθειες για συμφωνία τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή.

Η ανακοίνωση ακολούθησε δήλωση του Αλεξάντρ Λουκασένκο, ο οποίος είχε αναφέρει νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι οι «Oreshnik» έφτασαν στη χώρα. Ο Λευκορώσος πρόεδρος είχε πει ότι έως και 10 τέτοια συστήματα πρόκειται να αναπτυχθούν σε λευκορωσικό έδαφος.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε προαναγγείλει ότι οι «Oreshnik» θα αναλάμβαναν καθήκοντα μάχης πριν από το τέλος του έτους. Η δήλωση είχε γίνει σε σύσκεψη με την ηγεσία των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, όπου είχε προειδοποιήσει ότι η Μόσχα θα επιδιώξει να διευρύνει τα κέρδη της στην Ουκρανία, αν το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοί του απορρίψουν τους ρωσικούς όρους στις συνομιλίες.

Το νέο στοιχείο στο πεδίο της αποτροπής ανακοινώνεται ενώ η διπλωματική διαδικασία παραμένει αβέβαιη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε την Κυριακή τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα και υποστήριξε ότι Μόσχα και Κίεβο βρίσκονται «πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία, την ώρα που παραδέχθηκε ότι οι συνομιλίες μπορεί να καταρρεύσουν. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σε βασικά ζητήματα, από το ποιος αποχωρεί από ποιες περιοχές έως το μέλλον του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Facebook Twitter Ο Λευκορώσος πρόεδροςΑλεξάντρ Λουκασένκο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν / Φωτ: EPA, αρχείου

Πούτιν: Το Oreshnik θα μπορούσε να χτυπήσει χώρες που επιτρέπουν στην Ουκρανία να χτυπά τη Ρωσική επικράτεια

Η Ρωσία δοκίμασε για πρώτη φορά έκδοση του «Oreshnik» με συμβατική κεφαλή τον Νοέμβριο του 2024, πλήττοντας ουκρανική βιομηχανική εγκατάσταση. Ο Πούτιν έχει υποστηρίξει ότι το σύστημα διαθέτει πολλαπλές κεφαλές υψηλής ταχύτητας και ότι είναι δύσκολο να αναχαιτιστεί, ενώ έχει προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και εναντίον χωρών που επιτρέπουν στην Ουκρανία να πλήττει στόχους εντός Ρωσίας με πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς.

Από τη λευκορωσική πλευρά, το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το «Oreshnik» έχει εμβέλεια έως 5.000 χιλιόμετρα. Ρωσικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ισχυρισμούς για χρόνους προσβολής στόχων σε Πολωνία και Βρυξέλλες, επισημαίνοντας ότι πριν από την πρόσκρουση δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί αν ο πύραυλος φέρει συμβατική ή πυρηνική κεφαλή.

🇷🇺🇧🇾 Russia Deploys Oreshnik Missiles in Belarus



Hypersonic semi-ballistic missiles now positioned to reach all of Europe, with an estimated range of 4,000 km. Germany might be feeling the heat. pic.twitter.com/N2poL7yUaN — WAR (@warsurveillance) December 29, 2025

Οι πύραυλοι μέσου βεληνεκούς καλύπτουν αποστάσεις από 500 έως 5.500 χιλιόμετρα. Η κατηγορία αυτή είχε τεθεί εκτός χρήσης από συνθήκη της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, την οποία ΗΠΑ και Ρωσία εγκατέλειψαν το 2019.

Η Μόσχα έχει ήδη αναπτύξει τακτικά πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία, χώρα που χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ο Λουκασένκο έχει δηλώσει ότι στη χώρα υπάρχουν δεκάδες ρωσικά τακτικά πυρηνικά.

Facebook Twitter Πύραυλοι Oreshnik καταφθάνουν στη Λευκορωσία / Φωτ: EPA,

Σε συμφωνία ασφαλείας που υπέγραψε με τον Λουκασένκο τον Δεκέμβριο του 2024, ο Πούτιν είχε αναφέρει ότι, παρότι ο έλεγχος των «Oreshnik» θα παραμείνει στη Ρωσία, η Λευκορωσία θα μπορεί να προτείνει στόχους. Την ίδια χρονιά, το Κρεμλίνο παρουσίασε αναθεωρημένο πυρηνικό δόγμα, στο οποίο σημειώνεται ότι συμβατική επίθεση κατά της Ρωσίας με υποστήριξη πυρηνικής δύναμης θα θεωρείται κοινή επίθεση, ενώ η Λευκορωσία εντάχθηκε ρητά στην «πυρηνική ομπρέλα» της Μόσχας.

Η αντιπολίτευση στη Λευκορωσία έχει καταγγείλει ότι η ανάπτυξη του «Oreshnik» ενισχύει περαιτέρω τη στρατιωτική και πολιτική εξάρτηση της χώρας από τη Ρωσία, σε μια συγκυρία όπου το καθεστώς Λουκασένκο παραμένει υπό δυτικές κυρώσεις για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη στήριξη της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας.

Με πληροφορίες από Associated Pressω