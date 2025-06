Ουκρανία: Πέντε νεκροί και τουλάχιστον 17 τραυματίες σε νέες ρωσικές επιθέσεις

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 17 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο, έπειτα από νέες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, συγκεκριμένα εναντίον του Χαρκόβου και της Χερσώνας.

Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μία επίθεση που ο δήμαρχος Ίχορ Τερεχόβ χαρακτήρισε «πρωτοφανούς κλίμακας». Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο εκ των θυμάτων σκοτώθηκαν από πλήγμα σε κατοικία στη συνοικία Κιίβσκι, ενώ αρκετοί τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Άλλα δύο άτομα σκοτώθηκαν στη Χερσώνα, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης, Ολεξάντρ Προκούντιν. Όπως διευκρίνισε, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν συντονισμένα πλήγματα με πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed και κατευθυνόμενες εναέριες βόμβες. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 48 drones, δύο πύραυλοι και τέσσερις βόμβες.

Το Χάρκοβο, που αριθμούσε πάνω από 1,4 εκατομμύρια κατοίκους πριν από τον πόλεμο –η πλειονότητα ρωσόφωνοι– απέχει λιγότερο από 50 χλμ. από τα ρωσικά σύνορα και αποτελεί συχνό στόχο των ρωσικών δυνάμεων. Μόλις την Πέμπτη, 18 άτομα –ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά– τραυματίστηκαν σε ανάλογα πλήγματα στην ίδια περιοχή.

Παράλληλα, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις από την αρχή του πολέμου, σύμφωνα με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, κάνοντας χρήση 407 drones και 45 πυραύλων.

Ο αριθμός των θυμάτων από αυτή την επίθεση ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον επτά, καθώς σήμερα εντοπίστηκε το πτώμα μιας νεαρής γυναίκας στα ερείπια κτιρίου στην πόλη Λουτσκ, κοντά στα πολωνικά σύνορα. Ο σύζυγός της είχε βρεθεί νεκρός μία ημέρα νωρίτερα. Συνολικά, 30 άτομα τραυματίστηκαν στην πόλη από τα ρωσικά χτυπήματα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι τρία μέλη σωστικών συνεργείων σκοτώθηκαν στο Κίεβο, όταν δέχθηκαν δεύτερο πλήγμα ενώ είχαν ήδη φτάσει στο σημείο έπειτα από αρχική επίθεση. Επιπλέον, δύο άτομα σκοτώθηκαν στην Τσερνίχιβ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των τραυματιών σε τουλάχιστον 80 σε όλη τη χώρα.

