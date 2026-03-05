Πόλεμος στη Μέση: «Οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν» αμερικανικό τάνκερ

Οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν αμερικανικό τάνκερ, όπως μετέδωσε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Ένα αμερικανικό τάνκερ χτυπήθηκε από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στον βόρειο Περσικό Κόλπο και φλέγεται», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Υπενθυμίζεται ότι οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν σε άλλη ανακοίνωσή τους ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου, η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν επίσης, νωρίτερα σήμερα το πρωί ότι το 19ο κύμα της επιχείρησης «True Promise 4» ξεκίνησε με μια συνδυασμένη επιχείρηση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών θέσεων στην περιοχή, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Press TV.

Οι ισχυρισμοί δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί από ανεξάρτηση πηγή, επισημαίνει το Sky News.

Οι ΗΠΑ βύθισαν ιρανική φρεγάτα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έστειλε νέο μήνυμα στις ΗΠΑ, με την απειλή ότι «θα μετανιώσουν» τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας Dena. Η φρεγάτα Dena βυθίστηκε στη Σρι Λάνκα την Τετάρτη και οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 87 ναυτών.

Στην ανάρτησή του, ο Αραγτσί τόνισε: «Οι ΗΠΑ διέπραξαν μια φρικαλεότητα στη θάλασσα, 2.000 μίλια (3.219 χλμ.) μακριά από τις ακτές του Ιράν» και συνέχισε, απειλώντας τις ΗΠΑ που ανέλαβαν την ευθύνη για το φονικό χτύπημα, υπογραμμίζοντας: «Σημειώστε τα λόγια μου: Οι ΗΠΑ θα το μετανιώσουν πικρά για το προηγούμενο που έθεσαν».

Η ιρανική φρεγάτα Dena, που μετέφερε σχεδόν 130 ναύτες, «χτυπήθηκε σε διεθνή ύδατα χωρίς προειδοποίηση», όπως είπε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι υποβρύχιο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού βύθισε με τορπίλη ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα.

Με πληροφορίες από Sky News

