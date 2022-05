Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε 60 νεκρούς στον βομβαρδισμό του σχολείου

Εξήντα άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο στον βομβαρδισμό ενός σχολείου στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μόλις χθες, στο χωριό Μπιλοχορίβκα, στην περιοχή του Λουχάνσκ, μια ρωσική βόμβα σκότωσε 60 αμάχους», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος στην παρέμβασή του στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7.

#Russian forces dropped a bomb on the school of Bilohorivka, #Luhansk region, where almost the entire village was staying, reports #Ukrainian media.



There were about 90 people in the school. Nearly 30 people have already been taken out of the rubble. pic.twitter.com/mNAawnd9CJ