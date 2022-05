Ουκρανία: Φόβοι για εξήντα νεκρούς μετά τον βομβαρδισμό σχολείου στο Λουγκάνσκ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό ενός σχολείου στο ουκρανικό χωριό Μπιλοχορίβκα, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι άλλοι 60, που παραμένουν κάτω τα συντρίμμια, είναι επίσης νεκροί.

Αυτό δήλωσε ο Σέρχιι Γκαϊντάι κυβερνήτης της επαρχίας Λουγκάνσκ, τονίζοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν χθες Σάββατο το απόγευμα μία βόμβα στο σχολείο στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο περίπου 90 άνθρωποι, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

«Η πυρκαγιά κατασβέστηκε έπειτα από σχεδόν τέσσερις ώρες. Στη συνέχεια απομακρύνθηκαν τα συντρίμμια και, δυστυχώς, εντοπίστηκαν τα πτώματα δύο ανθρώπων», επεσήμανε ο ίδιος στο Telegram.

«Τριάντα άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα ερείπια, επτά από τους οποίους είναι τραυματισμένοι», πρόσθεσε ο Γκαϊντάι. «Εξήντα άνθρωποι είναι πιθανό να έχουν πεθάνει κάτω από τα συντρίμμια των κτιρίων».

Serhiy Haidai, head of the regional military administration reports that as a result of the airstrike on a school in #Bilohorivka probably 60 people have been killed. pic.twitter.com/LARzLfZThY