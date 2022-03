Ουκρανία: Νεκρή 24χρονη δημοσιογράφος, έξω από το Κίεβο -Ήταν μαζί με τον εικονολήπτη του Fox News

Λίγη ώρα μετά από την είδηση του θανάτου ενός εικονολήπτη του Fox News, έγινε γνωστό πως σκοτώθηκε και μία 24χρονη Ουκρανή δημοσιογράφος.

Η Ολεξάντρα Κουβσίνοβα, 24 ετών, εργαζόταν για το αμερικανικό Fox News και έχασε τη ζωή της στα περίχωρα του Κιέβου, όπως και ο εικονολήπτης του δικτύου των ΗΠΑ. Ακόμα ένας δημοσιογράφος του Fox News τραυματίστηκε στο σημείο.

His Ukrainian colleague Oleksandra Kuvshynova was killed as well. Another Fox News journalist Benjamin Hall was badly injured. The incident took place just northwest of Kyiv. pic.twitter.com/qFOpF54Fty

Δημοσιογράφος του Fox News επιβεβαίωσε τον θάνατο της 24χρονης Ουκρανής, επισημαίνοντας σε ανάρτησή της στο Twitter: «Χάσαμε μία όμορφη και γενναία γυναίκα, την Ολεξάντρα Κουβσίνοβα-Σάσα». Και προσθέτει: «Αγαπούσε τη μουσική και ήταν αστεία και ευγενική. Ήταν 24 ετών. Εργάστηκε με την ομάδα μας τον τελευταίο μήνα και έκανε εξαιρετική δουλειά. Είθε η μνήμη της να είναι ευλογημένη».

In yesterday's attack near Kyiv, we have lost a beautiful brave woman - Oleksandra Kuvshinova - Sasha. She loved music and she was funny and kind. she was 24 years old. She worked with our team for the past month and did a brilliant job.

May her memory be a blessing pic.twitter.com/QGzqV3Fy5D