Ουκρανία: Η μεγάλη μάχη για το Ντονμπάς - Ρωσικό σφυροκόπημα στα ανατολικά, δραματικές στιγμές στη Μαριούπολη

Δραματικές είναι οι στιγμές που συνεχίζουν να εκτυλίσσονται στην εμπόλεμη Ουκρανία, με τη δεύτερη φάση της ρωσικής επίθεσης να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τις συγκρούσεις να κλιμακώνονται στα ανατολικά της χώρας, σε μία έκταση από το Χάρκοβο έως τη Μαριούπολη.

Η μάχη για το Ντονμπάς αναμένεται να εξελιχθεί στη «μεγαλύτερη αρματομαχία από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», αναφέρει το SKYnews.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει τη μαζική επίθεση στην ανατολική Ουκρανία με περισσότερους από 70.000 στρατιώτες, με 76 στρατιές πλήρως εξοπλισμένες, σε ένα μέτωπο 480 χιλιομέτρων, που εκτείνεται από την Κριμαία έως το Χάρκοβο.

Ο σκοπός της νέας επίθεσης που πραγματοποιεί η Ρωσία στην ανατολική Ουκρανία είναι να καταλάβει τις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, και να εγκαθιδρύσει μία χερσαία σύνδεση μεταξύ των εδαφών αυτών και της Κριμαίας, και να καταστρέψει τις ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε απόψε την έναρξη μία μεγάλης ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης στην ανατολική Ουκρανία, κάνοντας λόγο για τη «μάχη του Ντονμπάς», μέρος του οποίου βρίσκεται υπό τον έλεγχο φιλορώσων αυτονομιστών.

Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πλήγματα στην ανατολική Ουκρανία και ζητά την παράδοση «όλων των Ουκρανών στρατιωτών», ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρει πως «ένα μεγάλο τμήμα του ρωσικού στρατού είναι πλέον επικεντρωμένο σε αυτή την επίθεση».

«Μπορούμε τώρα να πούμε ότι τα ρωσικά στρατεύματα ξεκίνησαν τη μάχη του Ντονμπάς, για την οποία προετοιμάζονταν εδώ και πολύ καιρό. Ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ρωσικού στρατού είναι πλέον επικεντρωμένο σε αυτήν την επίθεση», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Telegram.

Facebook Twitter

Νωρίτερα, ο προσωπάρχης του ουκρανού προέδρου είχε δηλώσει ότι «ξεκίνησε η δεύτερη φάση του πολέμου», αναφερόμενος στη νέα επίθεση της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία. «Πιστέψτε στον στρατό μας, είναι πολύ δυνατός» δήλωσε ο Αντρίι Γέρμακ σε ανάρτησή του στο Telegram, διαβεβαιώνοντας τους συμπατριώτες του πως οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να αποκρούσουν τους επιτιθέμενους.

Σήμερα το πρωί, η Ρωσία ανακοίνωσε πως στη διάρκεια της νύχτας πραγματοποίησε δεκάδες αεροπορικά και πυραυλικά πλήγματα στην ανατολική Ουκρανία, ενώ σύμφωνα με το Κίεβο ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε εκτεταμένη επίθεση στο Ντονμπάς.

«Πύραυλοι υψηλής ακρίβειας των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων εξουδετέρωσαν 13 οχυρές θέσεις των μονάδων του ουκρανικού στρατού», καθώς και «συγκεντρώσεις» στρατευμάτων κοντά στην πόλη Σλοβιάνσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ανακοίνωσε επίσης το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Εξάλλου «η αεροπορία των αεροδιαστημικών δυνάμεων της Ρωσίας έπληξε 60 στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας», κυρίως 53 σημεία συγκέντρωσης στρατευμάτων και στρατιωτικού υλικού και τρία κέντρα διοίκησης, σύμφωνα με το υπουργείο.

Λαβρόφ: Η Ρωσία ξεκινά νέα φάση στην «ειδική επιχείρηση» της Ουκρανίας

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ ανακοίνωσε σήμερα πως η Μόσχα ξεκινά μια νέα φάση αυτού που το Κρεμλίνο αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, προβλέποντας πως θα είναι μία σημαντική εξέλιξη.

«Μια άλλη φάση της επιχείρησης (στην ανατολική Ουκρανία) ξεκινά και είμαι σίγουρος πως θα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή της συνολικής ειδικής επιχείρησης» ανέφερε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας σε συνέντευξή του στο κανάλι India Today TV.

Τελεσίγραφο από τη Μόσχα στους μαχητές του Azovstal: Παραδοθείτε έως το μεσημέρι

Νέο τελεσίγραφο απηύθυνε νωρίτερα η Μόσχα στους υπερασπιστές της Μαριούπολης. Η Ρωσία κάλεσε σήμερα τις ουκρανικές δυνάμεις και τους ξένους μισθοφόρους να εγκαταλείψουν το εργοστάσιο χαλυβουργίας Azovstal στην πολιορκημένη πόλη μεταξύ 14:00 και 16:00 ώρα Μόσχας (και Ελλάδας) «χωρίς εξαίρεση, χωρίς κανένα όπλο και χωρίς πυρομαχικά».

«Όλοι όσοι καταθέσουν τα όπλα τους έχουν εγγύηση ότι θα παραμείνουν ζωντανοί», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Νωρίτερα σήμερα υποστηριζόμενοι από τη Ρωσία αυτονομιστές ανακοίνωσαν ότι προσπαθούν να καταλάβουν με έφοδο τη χαλυβουργία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο τον εκπρόσωπο των αυτονομιστών Έντουαρντ Μπασούριν.

Chronology for Ukrainian forces to leave Mariupol steelworks proposed by Russia:

- From midday offer to cease hostilities

- From 1pm communication established between 🇷🇺 & 🇺🇦 sides

- From 1:30pm ceasefire to be declared

- 🇷🇺 raise red flag, 🇺🇦 white

- From 2-4pm exit of 🇺🇦forces