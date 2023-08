Σοβαρές ζημιές σε ρωσικό πλοίο μετά την επίθεση από drones

Η νυχτερινή επίθεση από drones εναντίον του ρωσικού στόλου στο Νοβοροσίσκ φέρεται να είχε ως αποτέλεσμα ένα ρωσικό αποβατικό πλοίο να υποστεί σοβαρές ζημιές.

Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναφέρουν πως αυτή η επίθεση από drones επέφερε τις μεγαλύτερες απώλειες που έχει υποστεί το ρωσικό ναυτικό μετά τη βύθιση του Moskva.

Αναλυτικότερα, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας προσπάθησαν στη διάρκεια της νύχτας να πραγματοποιήσουν επίθεση στη ρωσική ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, σ' ένα επεισόδιο κατά το οποίο δύο πηγές είπαν στο Ρόιτερς πως προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε ρωσικό πολεμικό πλοίο.

Εξαιτίας της επίθεσης, το μη στρατιωτικό λιμάνι, το οποίο διαχειρίζεται το 2% των παγκόσμιων πετρελαϊκών προμηθειών και από το οποίο εξάγονται επίσης σιτηρά, υποχρεώθηκε να σταματήσει προσωρινά τις κινήσεις των πλοίων, πριν επαναλάβει στη συνέχεια την ομαλή λειτουργία του, όπως ανακοινώθηκε από την Κοινοπραξία του Αγωγού της Κασπίας, η οποία διαχειρίζεται τον τερματικό σταθμό πετρελαίου που υπάρχει εκεί.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε σύντομη δήλωσή του πως η ουκρανική επίθεση απωθήθηκε στα ύδατα έξω από τη βάση και πως τα δύο θαλάσσια drones καταστράφηκαν. Δεν έκανε καμιά αναφορά σε οποιεσδήποτε ζημιές.

Ωστόσο πηγή στις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών ανέφερε πως το αποβατικό σκάφος του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού Ολενεγκόρσκι Γκόρνιακ υπέστη μεγάλο ρήγμα στο κύτος του και δεν μπορεί να πραγματοποιήσει αποστολές μάχης, έπειτα από την επιχείρηση αυτή, για την οποία η πηγή είπε πως διεξήχθη από κοινού από το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό και την υπηρεσία πληροφοριών SBU. Άλλη πηγή με γνώση των επιχειρήσεων στο εν λόγω λιμάνι δήλωσε πως ένα μεγάλο ρωσικό πολεμικό πλοίο χρειάσθηκε να ρυμουλκηθεί προς την ακτή επειδή δεν μπορούσε να πλεύσει μόνο του αφού υπέστη ζημιές. Η πηγή, η οποία δεν κατονόμασε το πλοίο, δήλωσε πως πετρέλαιο και σιτηρά φορτώνονται τώρα σε πλοία στο λιμάνι, η λειτουργία του οποίου έχει εξομαλυνθεί ώρες μετά την επίθεση.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αμέσως και από ανεξάρτητη πηγή τους ισχυρισμούς για ζημιές στο πολεμικό Ολενεγκόρσκι Γκόρνιακ. Ωστόσο σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν έχουν επιβεβαιωθεί, φέρεται ότι εικονίζεται η ζημιά στο εν λόγω πλοίο. Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται να έχει γείρει στην αριστερή πλευρά του.

