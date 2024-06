Ουγκάντα: Συνέλαβαν σχεδιαστή μόδας και κούρεψαν τα ράστα του 

Μια βάρβαρη, βάναυση πρακτική χρησιμοποιούν οι αρχές στην Ουγκάντα, καθώς έγινε γνωστό πως κούρεψαν τα ράστα (dreadlocks) σχεδιαστή μόδας, όταν τον συνέλαβαν.

Ο Λατίφ Μαντόι, εξέχων σχεδιαστής μόδας από την Ουγκάντα, του οποίου τα ραστα κόπηκαν μετά τη σύλληψή του, είπε στο BBC ότι σκοπεύει να τα μεγαλώσει ξανά «όσο [όσο ζει]».

Ο Λατίφ Μαντόι, ο οποίος έχει φτιάξει ρούχα για διασημότητες, όπως το είδωλο της ρέγκε της Νότιας Αφρικής, Lucky Dube, πέρασε λίγο περισσότερο από έξι εβδομάδες υπό κράτηση. Χωρίς να έχει καταδικαστεί για κανένα έγκλημα, οι αρχές της φυλακής επέμειναν να κόψουν τα ραστα που μεγάλωνε για 17 χρόνια. Τη περασμένη Δευτέρα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση για ένα εκατομμύριο σελίνια Ουγκάντα ​​ποσό που ισοδυναμεί με περίπου 269 αμερικανικά δολάρια.

Αφού επέστρεψε στο σπίτι του, ο Μαντόι δήλωσε στο BBC ότι η απώλεια της αγαπημένης του κώμης τον είχε «ραγίσει». Είπε ότι είχε παρακαλέσει τον αρμόδιο σωφρονιστικό υπάλληλο να του επιτραπεί να τα κρατήσει και έκλαψε όταν τον κούρεψαν.

«Θεωρώ ότι τα dreadlocks μου ήταν το στέμμα μου», είπε, προσθέτοντας ότι ήταν πολύ γνωστός λόγω αυτών και τώρα απλώς έμοιαζε με όλους τους άλλους. Παρά το γεγονός ότι έχασε ένα τόσο μεγάλο μέρος της ταυτότητάς του, είπε πως «δεν αλλάζει την καρδιά του».

Ο 47χρονος ήταν γνωστός για τις «συναυλίες της μόδας» όπου έφτιαχνε 10 με 15 φορέματα σε μόλις δύο ώρες. Αλλά τώρα, χωρίς τα dreadlocks, αισθάνεται «ντροπαλός... σαν να μην μπορώ να επισκεφτώ μέρη. Ίσως νιώθω και ντροπαλός να επιστρέψω στη σκηνή».

Η αστυνομία είπε ότι έκανε έφοδο στη σχολή μόδας του και τον συνέλαβε επειδή κατείχε «στολές που δηλώθηκαν για αποκλειστική χρήση» του στρατού και της αστυνομίας, κάτι που είναι παράνομο σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ουγκάντα.

Αλλά ο Μαντόι, ο δικηγόρος του και πολλοί υποστηρικτές του από την Ουγκάντα ​​στο διαδίκτυο είναι πεπεισμένοι ότι φυλακίστηκε λόγω της σχέσης του με τον Bobi Wine, τον ηγέτη της αντιπολίτευσης και τραγουδιστή του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Robert Kyagulanyi Ssentamu.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν ο Bobi Wine ζήτησε από τον Μαντόι να του φτιάξει ρούχα για τις συναυλίες και τα μουσικά του βίντεο. Η σχέση τους συνεχίστηκε όταν ο Bobi Wine μπήκε στην πολιτική - το χαρακτηριστικό προεκλογικό ρούχο του, μία φωτεινή κόκκινη φόρμα, είναι σχέδιο του Μαντόι.

Ο σχεδιαστής δέχεται ότι είχε στην κατοχή του στρατιωτικό εξοπλισμό όταν η αστυνομία έκανε έφοδο στη σχολή του στις 13 Μαΐου - αλλά υποστηρίζει ότι οι στρατιωτικές στολές που εντοπίστηκαν ήταν από τον αμερικανικό στρατό.

Ωστόσο, ο Μαντόι είναι βέβαιος ότι η αστυνομία τον συνέλαβε επειδή δημιούργησε την κόκκινη φόρμα του Bobi Wine: «Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Όλοι όσοι συνδέονται με την Bobi Wine συλλαμβάνονται», λέει. «Ξέρουμε ότι δεν είμαστε πια ελεύθεροι. Δεν μπορώ να τον επισκεφτώ στο σπίτι του όποτε θέλω, όπως παλιά. Πάντα φοβάσαι ότι μπορεί να συλληφθείς».

Οι δυνάμεις ασφαλείας στην Ουγκάντα έχουν μακρά ιστορία καταδίωξης των πολιτικών αντιπάλων του προέδρου Yoweri Museveni. Ο Bobi Wine, ο μεγαλύτερος αντίπαλος του προέδρου σήμερα, έχει συλληφθεί πολλές φορές και έχει αντιμετωπίσει πολλές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της προδοσίας, τις οποίες ο ίδιος αρνείται. Οι αρχές αρνούνται ότι οι συλλήψεις ήταν πολιτικές και λένε ότι ήταν απαραίτητες για τη διατήρηση του νόμου και της τάξης κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων της αντιπολίτευσης.

Τη Δευτέρα, ο Bobi Wine ανακοίνωσε την απελευθέρωση του Μαντόι στους δύο εκατομμύρια ακολούθους του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, πρώην Twitter: «Καλώς όρισες πίσω από την αιχμαλωσία αδερφέ μου Λατίφ Μαντοί», έγραφε το μήνυμα. «Είναι κρίμα η απώλεια, η ταπείνωση και η ταπείνωση που σε υπέβαλε το καθεστώς από τότε που σε συνέλαβε πριν από έξι εβδομάδες επειδή μας προσφέρεις τις επαγγελματικές σου υπηρεσίες».

Welcome back from captivity my brother Latif Madoi. It's a shame what loss, indignity and humiliation the regime has subjected you to since it detained you 6 weeks ago for having offered us your professional services. We are glad to have you back and hope that your life and… pic.twitter.com/HFSQPaSIXX