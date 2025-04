Ουγγαρία: Διαδηλώσεις κατά των μέτρων για την κατάργηση του Pride

Ενώ ψηφίζεται το απόγευμα της Δευτέρας από τη βουλή στην Ουγγαρία τροπολογία του συντάγματος που θωρακίζει, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση της διοργάνωσης του Pride, χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν στους δρόμους της Βουδαπέστης.

Οι διοργανωτές του Pride, της παρέλασης υπερηφάνειας, που έχει προγραμματιστεί για τις 28 Ιουνίου, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως οι αλλαγές φέρνουν τη χώρα -που είναι μέλος της ΕΕ- πιο κοντά στον αυταρχισμό. Καταγγέλουν επίσης ότι η τροπολογία συγχέει το να είσαι μέλος της LGBTQ κοινότητας με την παιδεραστία και την πορνογραφία, προσθέτοντας ότι είναι μια «προσπάθεια… να τους εξαφανίσει».

Οι βουλευτές της Ουγγαρίας αναμένεται να ψηφίσουν την αμφιλεγόμενη συνταγματική τροπολογία, την οποία ακτιβιστές για τα δικαιώματα έχουν χαρακτηρίσει ως «σημαντική κλιμάκωση» των προσπαθειών της κυβέρνησης να καταπνίξει τη διαφωνία και να μειώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

💥Hungarian police remove opposition MP Anna Orosz and other liberal Momentum party members as they try to blockade Parliament, where Orbán’s supermajority passes laws curbing rights—including one limiting freedom of assembly, aimed at banning the Pride march. 📸 Gábor Bankó/444 pic.twitter.com/b94VVDKR4J

Με την υποστήριξη του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν και του δεξιού λαϊκιστικού κόμματός του, Fidesz, η τροπολογία επιδιώκει να επισημοποιήσει την πρόσφατη απαγόρευση των εκδηλώσεων Pride από την κυβέρνηση, ανοίγοντας το δρόμο στις αρχές να χρησιμοποιούν λογισμικό αναγνώρισης προσώπου για να ταυτοποιούν τους παρευρισκόμενους και ενδεχομένως να τους επιβάλλουν πρόστιμα.

Η τροπολογία, η οποία σύμφωνα με την κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητα την προστασία της σωματικής, πνευματικής και ηθικής ανάπτυξης των παιδιών, κατοχυρώνει επίσης την αναγνώριση μόνο δύο φύλων, παρέχοντας μια συνταγματική βάση για την άρνηση της ταυτότητας φύλου ορισμένων ατόμων στην Ουγγαρία.

Hungarian police removed from the Parliament activists and MPs demonstrating against curbing the right of assembly. Legislators voted today on the law that practically bans demonstrations that depict the LGBTQ community. pic.twitter.com/RnYqW4a8w7