«Αυτό είναι φασισμός» - Στους δρόμους χιλιάδες Ούγγροι διαδηλωτές κατά του νόμου που απαγορεύει το Pride

Χιλιάδες Ούγγροι βγήκαν στους δρόμους της Βουδαπέστης την Τρίτη, διαδηλώνοντας κατά της κατάργησης του Pride στη χώρα.

Τις τελευταίες ημέρες έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία αλλά και αναστάτωση στη χώρα, ο νόμος που πρότεινε το κυβερνών κόμμα στην Ουγγαρία και ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο, ο οποίος απαγορεύει την Παρέλαση Υπερηφάνειας (Pride) αλλά και γενικότερα τη διοργάνωση πορειών ή εκδηλώσεων που αφορούν τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Βάσει του λεγόμενου νόμου περί «προστασίας του παιδιού», επιτρέπεται στις Αρχές να επιβάλλουν πρόστιμα σε οργανώσεις Pride και συμμετέχοντες έως και 200.000 φιορίνια (420 λίρες) για τη διοργάνωση πορειών ή εκδηλώσεων που αφορούν τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Παράλληλα, επιτρέπεται στις αρχές να χρησιμοποιούν την αναγνώριση προσώπου για την ταυτοποίηση των ατόμων στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει την οργή των πολιτών αλλά και των μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, οι οποίοι απαντούν συνεχίζοντας τις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα και καταδικάζοντας τη δεξιά ρητορική του Όρμπαν. Το «Budapest Pride», μία από τις ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις που επηρεάζονται από το νομοσχέδιο, ανέφερε σε δήλωσή του τη Δευτέρα ότι η κίνηση αυτή «δεν είναι προστασία των παιδιών, αυτό είναι φασισμός».

Βουλευτές του κεντρώου κόμματος Momentum Movement διαμαρτυρήθηκαν για τον νόμο πετώντας φωτοβολίδες στο κτίριο του Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας στη Βουδαπέστη και διανέμοντας εικόνες που έμοιαζαν να έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζαν τον Όρμπαν να φιλάει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, με τον οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς.

