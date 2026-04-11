ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ουγγαρία: 100.000 νέοι σε συναυλία-κάλεσμα για την απομάκρυνση του Όρμπαν

The LiFO team
The LiFO team
ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΟΡΜΠΑΝ ΠΕΤΕΡ ΜΑΓΙΑΡ Facebook Twitter
Στιγμιότυπο από τη συναυλία του Σαββάτου στη Βουδαπέστη / Φωτ.: Getty Images
0

Δύο ημέρες πριν από τις κρίσιμες εκλογές της Δευτέρας στην Ουγγαρία, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ηρώων στη Βουδαπέστη για μια μεγάλη συναυλία με σαφές πολιτικό μήνυμα: να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν κατά της κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν.

Περισσότερα από 50 συγκροτήματα συμμετείχαν στο επτάωρο event, με κάθε καλλιτέχνη να ερμηνεύει ένα τραγούδι, σε μια διοργάνωση που οι διοργανωτές χαρακτήρισαν «συναυλία για το τέλος του συστήματος». Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες έχουν εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή τους στην κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια.

Το πλήθος, στο οποίο κυριαρχούσαν νέοι, φώναζε αντικυβερνητικά συνθήματα, όπως το «Ruszkik haza!» («Ρώσοι, φύγετε!»), ένα σύνθημα από την εξέγερση του 1956 που επανέρχεται στο προσκήνιο καθώς ο Όρμπαν έχει ενισχύσει τις σχέσεις του με τη Μόσχα.

«Ακούω αυτούς τους καλλιτέχνες κάθε μέρα, αλλά τώρα το πιο σημαντικό είναι ο πολιτικός στόχος», είπε η 19χρονη Χελένα Σουγκάρ, που βρέθηκε στη συναυλία. «Πρέπει να δείξουμε πόσοι πιστεύουμε ότι αυτό το σύστημα έχει τελειώσει».

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Κίνημα Πολιτικής Αντίστασης, το οποίο ανέφερε ότι κάθε τραγούδι ήταν «κριτική στο διεφθαρμένο καθεστώς» και στόχος ήταν να σταλεί ένα μήνυμα στους ψηφοφόρους ότι «η εποχή της ατιμωρησίας τελειώνει».

Η μεγάλη συμμετοχή, αλλά και το γεγονός ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι παρακολούθησαν τη συναυλία διαδικτυακά, αποτυπώνουν το κλίμα δυσαρέσκειας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων. Το χάσμα ανάμεσα στις γενιές φαίνεται να διευρύνεται, με τους νεότερους να ζητούν αλλαγή και τους μεγαλύτερους να παραμένουν πιο πιστοί στον πρωθυπουργό.

Ουγγαρία: Οι νέοι αποδοκιμάζουν τον Όρμπαν

Η πίεση προς τον Όρμπαν ενισχύεται από την οικονομική στασιμότητα, τα σκάνδαλα και κυρίως την άνοδο του Πέτερ Μαγυάρ και του κόμματός του, Tisza, που αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση για την εξουσία του τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, το 65% των ψηφοφόρων κάτω των 30 ετών στηρίζει το Tisza, ενώ μόλις το 14% τον Όρμπαν.

«Θέλω να επιστρέψω και να χτίσω το μέλλον μου στην Ουγγαρία, αλλά αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι απογοητευτική», είπε ο 22χρονος Νόελ Ιβάν, που έχει μεταναστεύσει στην Αυστρία. «Θέλω να συμβάλω στην αλλαγή ψηφίζοντας το Tisza».

Στη συναυλία συμμετείχαν μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της ουγγρικής μουσικής σκηνής, ενώ ο τραγουδιστής Μπένεντεκ Σάμπο δήλωσε ότι η προσέγγιση της κυβέρνησης με τη Ρωσία ισοδυναμεί με «ξεπούλημα των ευρωπαίων συμμάχων».

«Όλοι έχουν κουραστεί. Θέλουμε να δείξουμε ότι ανήκουμε στην Ευρώπη», είπε. Σε ένα από τα τραγούδια που ακούστηκαν, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: «Στο τέλος, όλα τα καθεστώτα πέφτουν».

Με πληροφορίες από Associated Press

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΕΤΕΡ ΜΑΓΙΑΡ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΒΙΚΤΟΡ ΟΡΜΠΑΝ

Διεθνή / Ουγγαρία: Ποιος είναι ο Πέτερ Μαγιάρ, ο πολιτικός που προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει εκλογών

Από το εσωτερικό του συστήματος εξουσίας στην ηγεσία της αντιπολίτευσης, ο 45χρονος πολιτικός επιχειρεί να ανατρέψει την κυριαρχία του Όρμπαν έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΗΣΙΑ ΤΣΑΓΚΟΣ ΗΠΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Διεθνή / Οι ΗΠΑ βάζουν «φρένο» στη συμφωνία για την παραχώρηση των νήσων Τσάγκος

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ αρχικά είχε χαρακτηρίσει τη συμφωνία ως «την καλύτερη δυνατή επιλογή», στη συνέχεια προειδοποίησε ότι το Λονδίνο κάνει «μεγάλο λάθος» παραχωρώντας τα νησιά
THE LIFO TEAM
ΤΖΟΓΟΣ ΖΑΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΥΧΗΣ

Διεθνή / Μελέτη: Οι ιθαγενείς της Αμερικής έπαιζαν παιχνίδια τύχης πριν από 12.000 χρόνια

Τα πρώτα ζάρια εμφανίστηκαν πριν από περίπου 12.000 χρόνια στις Μεγάλες Πεδιάδες της Βόρειας Αμερικής, δηλαδή περισσότερα από 6.000 χρόνια πριν από τα παλαιότερα γνωστά παραδείγματα, σύμφωνα με τη μελέτη
THE LIFO TEAM
ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΗΠΑ ΙΡΑΝ ΙΣΡΑΗΛ ΒΑΝΣ

Διεθνή / Στο Πακιστάν οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν με Βανς – Οι όροι της Τεχεράνης και οι «κόκκινες γραμμές»

Παρά ορισμένα συγκρατημένα θετικά μηνύματα από τη διαδικασία, οι διαφορές παραμένουν βαθιές, με τις δύο πλευρές να προσέρχονται με διαφορετικές προτεραιότητες
THE LIFO TEAM
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ

Διεθνή / Βασίλισσα Ελισάβετ: Ποια ήταν η τελευταία επιθυμία που είχε και αφορούσε τα δισέγγονά της

Αν και το παλάτι δεν αποκάλυψε ποτέ λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της, φέρεται να επιδεινώθηκε το καλοκαίρι του 2022 και σύμφωνα με τις πληροφορίες υπήρχε μια αίσθηση αποχαιρετισμού στις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της
THE LIFO TEAM
 
 