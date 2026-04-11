Ουγγαρία: 100.000 νέοι σε συναυλία-κάλεσμα για την απομάκρυνση του Όρμπαν

Δύο ημέρες πριν από τις κρίσιμες εκλογές της Δευτέρας στην Ουγγαρία, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ηρώων στη Βουδαπέστη για μια μεγάλη συναυλία με σαφές πολιτικό μήνυμα: να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν κατά της κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν.

Περισσότερα από 50 συγκροτήματα συμμετείχαν στο επτάωρο event, με κάθε καλλιτέχνη να ερμηνεύει ένα τραγούδι, σε μια διοργάνωση που οι διοργανωτές χαρακτήρισαν «συναυλία για το τέλος του συστήματος». Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες έχουν εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή τους στην κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια.

Το πλήθος, στο οποίο κυριαρχούσαν νέοι, φώναζε αντικυβερνητικά συνθήματα, όπως το «Ruszkik haza!» («Ρώσοι, φύγετε!»), ένα σύνθημα από την εξέγερση του 1956 που επανέρχεται στο προσκήνιο καθώς ο Όρμπαν έχει ενισχύσει τις σχέσεις του με τη Μόσχα.

«Ακούω αυτούς τους καλλιτέχνες κάθε μέρα, αλλά τώρα το πιο σημαντικό είναι ο πολιτικός στόχος», είπε η 19χρονη Χελένα Σουγκάρ, που βρέθηκε στη συναυλία. «Πρέπει να δείξουμε πόσοι πιστεύουμε ότι αυτό το σύστημα έχει τελειώσει».

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Κίνημα Πολιτικής Αντίστασης, το οποίο ανέφερε ότι κάθε τραγούδι ήταν «κριτική στο διεφθαρμένο καθεστώς» και στόχος ήταν να σταλεί ένα μήνυμα στους ψηφοφόρους ότι «η εποχή της ατιμωρησίας τελειώνει».

Η μεγάλη συμμετοχή, αλλά και το γεγονός ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι παρακολούθησαν τη συναυλία διαδικτυακά, αποτυπώνουν το κλίμα δυσαρέσκειας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων. Το χάσμα ανάμεσα στις γενιές φαίνεται να διευρύνεται, με τους νεότερους να ζητούν αλλαγή και τους μεγαλύτερους να παραμένουν πιο πιστοί στον πρωθυπουργό.

Ουγγαρία: Οι νέοι αποδοκιμάζουν τον Όρμπαν

Η πίεση προς τον Όρμπαν ενισχύεται από την οικονομική στασιμότητα, τα σκάνδαλα και κυρίως την άνοδο του Πέτερ Μαγυάρ και του κόμματός του, Tisza, που αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση για την εξουσία του τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, το 65% των ψηφοφόρων κάτω των 30 ετών στηρίζει το Tisza, ενώ μόλις το 14% τον Όρμπαν.

«Θέλω να επιστρέψω και να χτίσω το μέλλον μου στην Ουγγαρία, αλλά αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι απογοητευτική», είπε ο 22χρονος Νόελ Ιβάν, που έχει μεταναστεύσει στην Αυστρία. «Θέλω να συμβάλω στην αλλαγή ψηφίζοντας το Tisza».

Στη συναυλία συμμετείχαν μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της ουγγρικής μουσικής σκηνής, ενώ ο τραγουδιστής Μπένεντεκ Σάμπο δήλωσε ότι η προσέγγιση της κυβέρνησης με τη Ρωσία ισοδυναμεί με «ξεπούλημα των ευρωπαίων συμμάχων».

«Όλοι έχουν κουραστεί. Θέλουμε να δείξουμε ότι ανήκουμε στην Ευρώπη», είπε. Σε ένα από τα τραγούδια που ακούστηκαν, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: «Στο τέλος, όλα τα καθεστώτα πέφτουν».

Με πληροφορίες από Associated Press