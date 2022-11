Όταν η «αξιαγάπητη» Μέγκαν γοήτευε τον Κάρολο - Νέο βιβλίο περιγράφει την πρώτη τους γνωριμία

Στην πρώτη τους συνάντηση, ο τότε πρίγκιπας, σήμερα βασιλιάς Κάρολος θεώρησε τη Μέγκαν Μαρκλ «απόλυτα γοητευτική» και «εντελώς αξιαγάπητη», σύμφωνα με νέο βιβλίο, ενώ αρχικά δεν κατάλαβε πως ήταν μιγάδα.

Ο πρίγκιπας Χάρι συνέστησε στον πατέρα του τη δούκισσα του Σάσεξ το 2016, προτού ανακοινωθεί η σχέση τους, σύμφωνα με το βιβλίου, The King: The Life of Charles III του Κρίστοφερ Άντερσεν.

Η βιογραφία του Καρόλου που κυκλοφόρησε σήμερα, Τρίτη αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Αφού επέστρεψαν από τη Μποτσουάνα εκείνο το φθινόπωρο, ο Χάρι γνώρισε τη Μέγκαν στον πατέρα του και την Καμίλα. Ο πρίγκιπας της Ουαλίας βρήκε τη νεαρή Αμερικανή ηθοποιό -που έμοιαζε κάπως στην αδερφή της Κέιτ, Πίπα- 'απόλυτα γοητευτική και εντελώς αξιαγάπητη'».

«Εκείνη την εποχή, ο πρίγκιπας Κάρολος δεν είχε ιδέα πως η νέα σύντροφος του Χάρι ήταν μιγάδα. 'Όχι πως θα είχε κάποια σημασία, προφανώς' είπε ο Κάρολος σε φίλο του Αμερικανό. 'Όμως, όχι, δεν το συνειδητοποίησα μέχρι αργότερα».

Σε προδημοσίευση του βιβλίου στο Newsweek αναφέρεται πως η βασίλισσα Ελισάβετ «εμφανίστηκε εντελώς απαλλαγμένη από προκαταλήψεις», όμως ο Φίλιππος χρησιμοποιούσε κατά κόρον τη λέξη ν**** τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 1970.

«Ούτε μια φορά δεν είχε ακουστεί να κάνει ρατσιστικά υποκινούμενο σχόλιο. Δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο και για τον Κάρολο, αν και οι γκάφες του ήταν σπάνιες -όπως τότε που είπε σε μια συγγραφέα από τη Γουιάνα πως 'δε φαινόταν να γεννήθηκε στο Μάντσεστερ επειδή ήταν μαύρη και με ράστα'».



«Όπως κι άλλοι της γενιάς και της τάξης του, ο Φίλιππος είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη 'ν****' με σχετική συχνότητα -παρότι, όπως ανέφερε συνταξιούχος του προσωπικού του Μπαλμόραλ 'δεν τον έχω ακούσει να χρησιμοποιεί τη λέξη για πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον από το '70'. Παρόλα αυτά, και ο Φίλιππος, όπως ακριβώς κι ο γιος του, είχε γοητευθεί από τη Μέγκαν αμέσως» αναφέρει ακόμη ο Άντερσεν.

«Χείμαρρος ύβρεων» κατά Τραμπ

Σε άλλο σημείο του βιβλίου αναφέρεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ εξόργισε τους Γουίλιαμ, Χάρι και Κάρολο όταν δήλωσε μέσω Twitter πως «ήταν λάθος της Κέιτ» οι τόπλες φωτογραφίες σε ιδιωτική παραλία της Γαλλίας.

«Η Κέιτ Μίντλετον είναι εξαιρετική - όμως δε θα'πρεπε να κάνει ηλιοθεραπεία γυμνή- δικό της το λάθος» είχε γράψει το 2012 ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας: «Ποιος δε θα φωτογράφιζε την Κέιτ και θα έβγαζε πολύ χρήμα όταν κάνει γυμνή ηλιοθεραπεία. Έλα τώρα, Κέιτ!».

«Η κριτική Τραμπ στην Κέιτ κατέληξε σε αυτό που ένας μπάτλερ του Κλάρενς Χάουζ περιέγραψε ως "χείμαρρο βωμολοχιών" τόσο από τον Κάρολο όσο και από τους γιους του» σημείωσε ο Άντερσεν.

Με πληροφορίες από Newsweek