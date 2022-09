Οργή στις ΗΠΑ: Αστυνομικοί σκότωσαν 20χρονο Αφροαμερικανό στο κρεβάτι του- Ήταν εντελώς άοπλος

Στη δικαιοσύνη θα προσφύγει η οικογένεια ενός νεαρού Αφροαμερικανού στις ΗΠΑ, τον οποίο σκότωσαν αστυνομικοί την ώρα που βρισκόταν στο κρεβάτι του, δήλωσε ο δικηγόρος του, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αγανάκτηση στο Οχάιο.

Ο Ντόνοβαν Λιούς, 20 ετών, σκοτώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Κολόμπους, πρωτεύουσα της πολιτείας αυτής των βορειοανατολικών ΗΠΑ.

Βίντεο από κάμερα που έφερε ένας από τους αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν ένταλμα σύλληψης, δείχνει έναν αστυνομικό συνοδεία σκύλου να ανοίγει την πόρτα ενός δωματίου και στη συνέχεια, σχεδόν αμέσως, να πυροβολεί εναντίον του Λιούς που βρισκόταν σε ένα κρεβάτι.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα και ο Άντριου Γκίνθερ, δήμαρχος του Κολόμπους, δεσμεύθηκε «πλήρη διαφάνεια» για «τον τραγικό θάνατο του Ντόνοβαν Λιούς».

«Η οικογένεια θα προσφύγει στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο Ρεξ Έλιοτ, δικηγόρος της οικογένειας του νεαρού, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Στο ένα πλάνο μετά το άλλο το βίντεο αποκαλύπτει την αλήθεια: τρεις λευκοί αστυνομικοί συνοδευόμενοι από έναν επιθετικό σκύλο […] σκότωσαν εν ψυχρώ έναν 20χρονο, άοπλο νεαρό ο οποίος παρέμενε στο κρεβάτι του, ακολουθώντας τις εντολές της αστυνομίας», τόνισε.

Columbus, Ohio police killed Donovan Lewis yesterday as he laid in bed. You’re not even safe alone in your bed in the middle of the night from the police. (Video inside thread) pic.twitter.com/6zOWUIdgZm — 🅹🅾️🅴🆈աrecκ ☭ (@joeywreck) August 31, 2022

Η επικεφαλής της αστυνομίας του Κολόμπους, η Ιλέιν Μπράιαντ, δήλωσε ότι ο αστυνομικός πυροβόλησε την ώρα που ο Λιούς φάνηκε να σηκώνει το ένα του χέρι στο οποίο κρατούσε κάτι. Δίπλα του βρέθηκε μόνο ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο, πρόσθεσε η ίδια.

20-year-old Donovan Lewis was shot and killed while in bed by Columbus, Ohio police. An officer yelled "something in his hands!" after the gunfire. That "something in his hands" wasn't a weapon, but a vape pen was found next to Lewis in bed. The officer shot almost instantly. pic.twitter.com/pXpEClcx0Y — Omar Jimenez (@OmarJimenez) September 1, 2022

Το Σαββατοκύριακο έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις στο Κολόμπους σε ένδειξη «υποστήριξης προς την οικογένεια» και προκειμένου «να ξεκινήσει μια συζήτηση για την αστυνομική βία», αλλά και για να «ζητήσουμε δικαιοσύνη για τον Ντόνοβαν Λιούς», δήλωσε ο Ραμόν Όμπεϊ από την οργάνωση J.U.S.T. που μάχεται για κοινωνική δικαιοσύνη.

Χθες Παρασκευή φοιτητές συγκεντρώθηκαν στον χώρο του πανεπιστημίου του Οχάιο φωνάζοντας το σύνθημα: «Πείτε το όνομά του: Ντόνοβαν Λιούς», σύμφωνα με αναρτήσεις στο Twitter.

This is 20year old #DonovanLewis. He was murdered by police in Columbus, Ohio within one second of his bedroom door opening. He was unarmed and it was 2AM. The media and city has been quiet. #SayHisName pic.twitter.com/pMp8roINQS — Erick Bellomy 🏳️‍🌈 (@erickbellomy) August 31, 2022

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP