Όπως η βασίλισσα Ελισάβετ: Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Γουίλιαμ πάνω σε Land Rover στην Τζαμάικα

Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Γουίλιαμ ολοκλήρωσαν την επίσκεψή τους στην Τζαμάικα και στην τελευταία τους εμφάνιση θύμισαν την βασίλισσα Ελισάβετ και τον πρίγκιπα Φίλιππο.

Ο δούκας και η δούκισσα του Κέμπριτζ παρακολούθησαν μια ειδική στρατιωτική παρέλαση για μέλη στρατιωτικών από όλη την Καραϊβική που ολοκλήρωσαν πρόσφατα το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αξιωματικών της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Καραϊβικής.

Facebook Twitter Φωτ: EPA/RUDOLPH BROWN

Αναχωρώντας από την τελετή, το ζευγάρι ανέβηκε σε ένα σκούρο πράσινο ανοιχτό Land Rover, όπως έκαναν η βασίλισσα Ελισάβετ και ο πρίγκιπας Φίλιππος κατά την επίσκεψή τους στο Κίνγκστον τον Νοέμβριο του 1953.

Το Land Rover στο οποίο επέβαιναν ο Γουίλιαμ και Κέιτ την Πέμπτη χρησιμοποιήθηκε από τη βασίλισσα Ελισάβετ και τον πρίγκιπα Φίλιππο το 1966 και ξανά το 1994.

