Only Murders In The Building: Η Μέριλ Στριπ χορεύει για το τέλος της 3ης σεζόν- Μαζί με τον Πολ Ραντ

Τα γυρίσματα για την τρίτη σεζόν της σειράς Only Murders In The Building ολοκληρώθηκαν και η Μέριλ Στριπ το γιόρτασε κάνοντας ένα χορευτικό.

Η Μέριλ Στριπ προστέθηκε στο καστ της σειράς του Hulu στην τρίτη σεζόν, για την οποία τελείωσαν τα γυρίσματα. Και για να το γιορτάσει, η ηθοποιός έκανε ένα χορευτικό με τον Πολ Ραντ.

Στους λογαριασμούς της σειράς στα social media αναρτήθηκε βίντεο από τα παρασκήνια, στο οποίο οι δύο ηθοποιοί επιδεικνύουν τις χορευτικές ικανότητές τους αυτοσχεδιάζοντας, ενώ κάποιος ακούγεται να γελάει.

Από την άλλη, η Σελένα Γκόμεζ, που επίσης παίζει στη σειρά, ανάρτησε μια φωτογραφία της με την Μέριλ Στριπ, μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων. «Δεν είμαι σίγουρη ότι έχω αρκετά λόγια για να περιγράψω πόσο όμορφη υπήρξε για εμένα αυτή η σεζόν», έγραψε, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως αποτέλεσε το απόλυτο όνειρο για εκείνη.

Στην ίδια ανάρτηση η Σελένα Γκόμεζ αναφέρθηκε στην Μέριλ Στριπ, γράφοντας πόσο την «λατρεύει, θαυμάζει και αγαπά».