Ομολόγησε η «δολοφόνος κλόουν» μετά από 33 χρόνια

Μετά από έρευνα που κράτησε σχεδόν τρεις δεκαετίες, η Sheila Keen-Warren, γνωστή και ως «Δολοφόνος Κλόουν», ομολόγησε την ενοχή της για τη δολοφονία της συζύγου του φημολογούμενου εραστή της το 1990.

Η 59χρονη, σήμερα, Keen-Warren δέχθηκε τη συμφωνία της εισαγγελίας και παραδέχθηκε την ενοχή της στο δικαστήριο.

Το Μάιο του 2020, η 40χρονη Marlene Warren πυροβολήθηκε στο πρόσωπο μπροστά από το σπίτι της στη Φλόριντα. Η δολοφόνος φορούσε στολή κλόουν και κρατούσε ένα μπουκέτο γαρύφαλλα και δύο μπαλόνια, όταν τέλεσε το έγκλημα.

Ο γιος του θύματος βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό και επιχείρησε να σταματήσει τη δράστιδα, αλλά απέτυχε.

Η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο, αλλά ο φάκελος άνοιξε και πάλι το 2014 με την αστυνομία να βρίσκει νέα στοιχεία, χάρη στις εξετάσεις DNA. Η δράστιδα συνελήφθη το 2017 στο σπίτι όπου διέμενε με τον Michael Warren, τον χήρο της Marlene.

H Sheila Keen-Warren (αριστέρα) και το θύμα, Marlene Warren - Φωτ.: Twitter

Το ζευγάρι, σύμφωνα με τις Αρχές, διατηρούσε δεσμό την εποχή της δολοφονίας και παντρεύτηκε το 2002. Η Keen-Warren εργαζόταν στην αντιπροσωπεία αυτοκίνητων του Warren και κατά τις καταθέσεις που είχαν δώσει το 1990 είχαν αρνηθεί και οι δύο ότι είχαν σχέση.

Στο όχημα που χρησιμοποιήθηκε για το σκάσει η δολοφόνος, βρέθηκαν στοιχεία που συνδέουν την Keen-Warren με το έγκλημα, ενώ και γείτονές της είπαν πως είδαν κάποιον ντυμένο κλόουν να μπαίνει στο σπίτι της εκείνη την ημέρα. Επίσης, αναγνωρίστηκε και από υπαλλήλους του καταστήματος απ΄όπου αγόρασε τα μπαλόνια.

«Η Sheila Keen-Warren αναγκάστηκε τελικά να παραδεχτεί ότι ήταν εκείνη που ντύθηκε κλόουν και αφαίρεσε τη ζωή ενός αθώου θύματος. Θα είναι μια καταδικασμένη δολοφόνος για το υπόλοιπο της ζωής της» δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Παλμ, Μπιτσ, Dave Aronberg.

Σημειώνεται πως η συμφωνία που έκανε η 59χρονη με τις Αρχές είναι να δηλώσει ένοχη για δολοφονία δεύτερου βαθμού και ο δικηγόρος της χαρακτήρισε τις εξελίξεις «νίκη» για την πλευρά τους. Εκτίμησε πως η εντολέας του θα αφεθεί ελεύθερη σε έναν χρόνο.

«Η πολιτεία της Φλόριντα ήθελε να εκτελεστεί, αλλά, τελικώς, θα επιστρέψει στο σπίτι της σε 10 μήνες» είπε ο ίδιος και συμπλήρωσε πως «παρότι ήταν δύσκολο να δηλώσει ένοχη για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε, δέχθηκε τη συμφωνία χωρίς ιδιαίτερη σκέψη αφού θα επέστρεφε στο σπίτι με την οικογένειά της».

