Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 - Αν Ινταλγκό: Το σαμποτάζ στα τρένα δεν επηρεάζει την τελετή έναρξης

Το σαμποτάζ στις γραμμές των γαλλικών τρένων TGV, δεν πρόκειται να επηρεάσει την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων απόψε, διαμηνύει η Αν Ινταλγκό.

Η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό, λίγες ώρες πριν την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, διαβεβαίωσε ότι η επίθεση κατά σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας «δεν θα έχει αντίκτυπο στην τελετή, διότι δεν έχει επιπτώσεις στο δίκτυο μεταφορών» της περιοχής του Παρισιού.



«Είναι δολιοφθορά», δήλωσε η δήμαρχος στα ισπανικά σε δημοσιογράφους, ύστερα από συνάντηση με τον Ισπανό βασιλιά Φελίπε. «Είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε, αλλά δεν θα έχει αντίκτυπο στην τελετή σήμερα το βράδυ, διότι δεν έχει επιπτώσεις στο δίκτυο μεταφορών της περιοχής Ιλ-ντε-Φρανς», πρόσθεσε.

