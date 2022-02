Ολοκληρώθηκαν μετά από περισσότερες από τρεις ώρες οι διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας με τη Ρωσία στα σύνορα με τη Λευκορωσία, ενώ συνεχίζεται για 5η μέρα η μαζική, ρωσική εισβολή στο ουκρανικό έδαφος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω πληροφορίες για το αν υπήρξε κάποιου είδους συμφωνία από τις δύο πλευρές.

⚡️The negotiations are over. Details coming soon.