Ολλανδία: Φεμινίστριες ζητούν τη δικαίωση των γυναικών που πέθαναν στο «κυνήγι των μαγισσών»

Τρεις φεμινίστριες ακτιβίστριες στην Ολλανδία, κέντρισαν το ενδιαφέρον των media, με την πρωτοβουλία που κίνησαν, επαναφέροντας τους θανάτους στο πλαίσιο του «κυνηγιού των μαγισσών».

H Susan Smit, η Bregje Hofstede και η Manja Bedner, προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για τη δολοφονία χιλιάδων γυναικών κατά τη διάρκεια των κυνηγιών μαγισσών μεταξύ του 15ου και του 17ου αιώνα.

Οι γυναίκες αυτές εκτελέστηκαν με την κατηγορία ότι υπήρξαν «συνεργάτιδες του διαβόλου». Ο σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός εθνικού μνημείου για όλα τα θύματα, προκείμενου να έρθει ξανά στην επιφάνεια αυτή η σκοτεινή σελίδα της ιστορίας, αλλά και οι σύγχρονες προεκτάσεις της.

