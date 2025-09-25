ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

ΟΗΕ: Οι χρόνιες ασθένειες κοστίζουν τρισεκατομμύρια και οι λύσεις εξαφανίζονται

Χρόνιες ασθένειες σκοτώνουν 75% των ανθρώπων και κοστίζουν τρισεκατομμύρια. ΟΗΕ, ΠΟΥ και UNICEF κρούουν τον κώδωνα κινδύνου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: Unsplash
Οι χρόνιες ασθένειες επιβαρύνουν τις οικονομίες και καταστρέφουν την ποιότητα ζωής. Αυτή την εβδομάδα, οι παγκόσμιοι ηγέτες συναντιούνται στη Νέα Υόρκη για να συζητήσουν το πρόβλημα στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δύσκολα θα βρεθούν ουσιαστικές λύσεις.

Στην πολιτική διακήρυξη που αναμένεται να υιοθετηθεί, περιλαμβάνονται στόχοι όπως η μείωση των καπνιστών κατά 150 εκατομμύρια, ο έλεγχος της υπέρτασης και η διεύρυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Ωστόσο, η ισχυρή πίεση από τις βιομηχανίες καπνού, αλκοόλ και ζάχαρης έχει αποδυναμώσει το τελικό κείμενο, αφαιρώντας κρίσιμα μέτρα, όπως οι δεσμευτικοί φόροι στα ανθυγιεινά προϊόντα.

Οι χρόνιες, μη μεταδοτικές ασθένειες (καρκίνος, καρδιοπάθειες, διαβήτης, αναπνευστικά νοσήματα) είναι οι νούμερο ένα δολοφόνοι παγκοσμίως, ευθυνόμενες για το 75% των θανάτων (εκτός πανδημίας) το 2021. Στην Ευρώπη, το κόστος σε χαμένη παραγωγικότητα εκτιμάται σε 514,5 δισ. δολάρια ετησίως.

Η UNICEF προειδοποιεί ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα γεμάτα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και αναψυκτικά, με την παχυσαρκία να ξεπερνά για πρώτη φορά τον υποσιτισμό. Ο ΠΟΥ τονίζει ότι οι φόροι στη ζάχαρη και το αλκοόλ είναι αποτελεσματικοί, όμως το τελικό κείμενο του ΟΗΕ περιορίζεται στο αόριστο “θα εξεταστούν” μέτρα, χωρίς καμία αναφορά σε sugar tax.

Το οικονομικό βάρος είναι τεράστιο: μέχρι το 2035, το κόστος της παχυσαρκίας και του υπερβολικού βάρους αναμένεται να ξεπεράσει τα 4 τρισ. δολάρια. Κι όμως, έρευνες δείχνουν ότι μια επένδυση μόλις 3 δολαρίων ανά άτομο στην πρόληψη των χρόνιων ασθενειών μπορεί να αποδώσει έως και 1 τρισ. δολάρια μέσω αυξημένης παραγωγικότητας.

Παρά τις αδυναμίες της, η διακήρυξη του ΟΗΕ θεωρείται από ειδικούς ένα πρώτο βήμα. Την ίδια στιγμή, νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη, όπως το Ozempic, δίνουν ελπίδα για καλύτερη διαχείριση — αν και το υψηλό κόστος τους παραμένει εμπόδιο.

Το συμπέρασμα; Η μάχη κατά των χρόνιων ασθενειών είναι αγώνας με υψηλό τίμημα: τόσο για την υγεία μας όσο και για την παγκόσμια οικονομία.

Με πληροφορίες από Politico

