Οι επιστήμονες βρήκαν έναν απρόσμενο λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι καταναλώνουν περισσότερη ζάχαρη

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η υπερβολική πρόσληψη ζάχαρης συνδέεται με παχυσαρκία, διαβήτη και καρδιαγγειακά νοσήματα

Φωτ. Αρχείου: Unsplash
Η άνοδος της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανάλωση ζάχαρης, κυρίως μέσα από αναψυκτικά, παγωτά και γλυκά επιδόρπια, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Climate Change.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από αμερικανικά νοικοκυριά την περίοδο 2004-2019 και τα συνέκριναν με στοιχεία θερμοκρασίας και υγρασίας. Διαπίστωσαν ότι για κάθε άνοδο 1,8 βαθμών Φαρενάιτ, η ημερήσια κατανάλωση προστιθέμενης ζάχαρης αυξανόταν κατά 0,7 γραμμάρια ανά άτομο. Η τάση αυτή ήταν πιο έντονη όταν η θερμοκρασία κυμαινόταν μεταξύ 20 και 30 βαθμών Κελσίου.

Η μελέτη καταγράφει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν την ανάγκη για υγρά και δροσιά, οδηγώντας πολλούς στην επιλογή γλυκών, δροσιστικών προϊόντων. Η επίδραση είναι εντονότερη στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, τα οποία έχουν ήδη αυξημένα επίπεδα κατανάλωσης ζάχαρης και λιγότερη πρόσβαση σε κλιματιζόμενους χώρους. Αν δεν περιοριστούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, μέχρι το 2095 η ημερήσια κατανάλωση ζάχαρης στις ΗΠΑ θα μπορούσε να αυξηθεί κατά σχεδόν 3 γραμμάρια ανά άτομο.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η υπερβολική πρόσληψη ζάχαρης συνδέεται με παχυσαρκία, διαβήτη και καρδιαγγειακά νοσήματα. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συστήνει οι προστιθέμενες ζάχαρες να μην ξεπερνούν το 6% των ημερήσιων θερμίδων – έως 36 γραμμάρια για τους άνδρες και 26 για τις γυναίκες. Οι επιστήμονες καλούν τους φορείς χάραξης πολιτικής να εντάξουν τη διαχείριση της ζάχαρης και των διατροφικών συνηθειών στον σχεδιασμό προσαρμογής απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Με πληροφορίες από CNN

