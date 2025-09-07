ΔΙΕΘΝΗ
«Ένα φλιτζάνι ρύζι τη μέρα»: 15.000 παιδιά σε κρίση υποσιτισμού μόνο σε έναν μήνα στη Γάζα, λέει η UNICEF

Η UNICEF προειδοποιεί για λιμό, με πάνω από 15.000 παιδιά να υποσιτίζονται σε έναν μόνο μήνα. Οι εικόνες πείνας και οι προετοιμασίες για νέα ισραηλινή επίθεση προκαλούν παγκόσμια ανησυχία

LifO Newsroom
«Ένα φλιτζάνι ρύζι τη μέρα»: 15.000 παιδιά σε κρίση υποσιτισμού μόνο σε έναν μήνα στη Γάζα, λέει η UNICEF
φωτ.: Getty
Περισσότερα από 7.000 παιδιά κάτω των 5 ετών εντάχθηκαν σε προγράμματα ανάρρωσης από οξύ υποσιτισμό μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, σε κλινικές της UNICEF στη Γάζα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Ο συνολικός αριθμός για τον Αύγουστο αναμένεται να ξεπεράσει τις 15.000 νέες περιπτώσεις, δηλαδή επτά φορές περισσότερες σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Ο ΟΗΕ έχει ήδη κηρύξει λιμό στη Γάζα Σίτι, ενώ πόλεις του νότου όπως η Deir al-Balah και η Khan Younis «πλησιάζουν επικίνδυνα», σύμφωνα με εκπροσώπους της UNICEF.

Η εκπρόσωπος Τες Ίνγκραμ, που βρίσκεται επί τόπου, περιέγραψε συγκλονιστικές εικόνες: μια μητέρα που πεινά και δεν μπορεί να θηλάσει το βρέφος της, ενώ με τον άντρα της μοιράζονται «ένα φλιτζάνι ρύζι την ημέρα».

Γάζα: Η καθημερινότητα στην πείνα

Η εικόνα είναι ίδια παντού: ένα μπολ φαΐ από κοινοτικές κουζίνες – σχεδόν πάντα φακές ή ρύζι – που μοιράζεται σε ολόκληρη οικογένεια. Οι γονείς συχνά δεν τρώνε για να φάνε τα παιδιά. Τα θρεπτικά συστατικά είναι ανύπαρκτα, οι προμήθειες ελάχιστες, και οι τιμές των τροφίμων στο «μαύρο» εμπόριο απλησίαστες. Ένα κιλό λαχανικά μπορεί να φτάσει τα 50 δολάρια, ποσό αδιανόητο για τις περισσότερες οικογένειες.

Παρά την προσωρινή χαλάρωση του ισραηλινού αποκλεισμού τον Μάιο, η ανθρωπιστική βοήθεια παραμένει ανεπαρκής. Μερικά φορτηγά με ρύζι, ζάχαρη και μακαρόνια καταφέρνουν να μπουν, όμως οι ανάγκες υπολογίζονται σε 600 φορτηγά την ημέρα.

«Αδύνατη επιλογή» για τους κατοίκους της Γάζας

Οι κάτοικοι της Γάζας βρίσκονται μπροστά σε ένα τρομακτικό δίλημμα: να παραμείνουν στη Γάζα Σίτι με κίνδυνο νέας μεγάλης επίθεσης, ή να μετακινηθούν στις ακτές του αλ-Μαουάσι, μια περιοχή ήδη ασφυκτικά γεμάτη με εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους.

Εκεί, οι συνθήκες είναι απάνθρωπες: ανεπαρκές νερό, σκηνές που καταρρέουν, έλλειψη σκιάς, μηδενικές υπηρεσίες υγείας. Ένα μικρό κομμάτι γης για σκηνή νοικιάζεται έως και 300 δολάρια τον μήνα, ποσό απλησίαστο για τους περισσότερους πρόσφυγες.

Τα παιδιά στο επίκεντρο της κρίσης στη Γάζα

Τα στοιχεία σοκάρουν:

  • 2.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Φεβρουάριο.
  • 5.500 παιδιά τον Μάιο.
  • 13.000 παιδιά τον Ιούλιο.
  • Αναμένεται πάνω από 15.000 παιδιά τον Αύγουστο.

Οι νοσηλείες για τις πιο σοβαρές περιπτώσεις αυξήθηκαν από 20 τον Μάρτιο σε πάνω από 40 τον Ιούλιο, ενώ τα εξωτερικά περιστατικά εκτοξεύτηκαν σε σχεδόν 3.000, εκ των οποίων τα μισά στη Γάζα Σίτι.

Από την έναρξη του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023, περισσότεροι από 63.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, κυρίως άμαχοι, ενώ η Γάζα έχει μετατραπεί σε ερείπια. Ο λιμός και η στέρηση βασικών αναγκών απειλούν τώρα μια ολόκληρη γενιά παιδιών.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

LIFO NEWSROOM
 
 