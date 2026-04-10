Οι ταξιδιωτικές τάσεις για το 2026 - Από το sightdoing στο snackpacking

Τι έδειξε έκθεση των Global Travel Trends Report 2026 - Γιατί ταξιδεύουν περισσότερο οι νεότερες γενιές

Οι νεότερες γενιές ταξιδεύουν περισσότερο για την εμπειρία, όπως προέκυψε σε σχετική έρευνα / Unsplash
Ο τρόπος που ταξιδεύει κανείς αλλάζει διαρκώς, και το 2026 φέρνει νέες τάσεις που δίνουν έμφαση στην εμπειρία, τον αυθορμητισμό και τη σύνδεση με την τοπική κουλτούρα.

Σύμφωνα με την έκθεση Global Travel Trends Report 2026 της American Express, οι ταξιδιώτες σήμερα δεν αναζητούν απλώς έναν προορισμό, αλλά εμπειρίες που τους «βυθίζουν» πραγματικά σε αυτόν. Μάλιστα, το 64% των Millennials και της Gen Z δηλώνει ότι θα δεχόταν ακόμη και μια δουλειά με λιγότερα προνόμια, αν αυτό σήμαινε περισσότερα ταξίδια.

Η έρευνα βασίστηκε σε περισσότερους από 8.000 ενήλικες από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, το Μεξικό και η Ινδία, όλοι με τουλάχιστον ένα ταξίδι τον χρόνο.

Από την έρευνα, όπως έγινε γνωστό, προέκυψε ως βασικό συμπέρασμα το γεγονός ότι οι ταξιδιώτες θέλουν να δημιουργούν αναμνήσεις και να έρχονται σε επαφή με τοπικές γεύσεις και παραδόσεις. Και αυτό μεταφράζεται σε νέες τάσεις όπως το «sight-doing», το «lore chasing» και το «snackpacking».

Ποιες είναι οι ταξιδιωτικές τάσεις για το 2026

«Sight-doing»: Όταν συμμετέχεις ενεργά στο ταξίδι

Η τάση αυτή αφορά δραστηριότητες με πρακτική συμμετοχή, όπως μαθήματα μαγειρικής ή τέχνης.

Οι ταξιδιώτες δεν αρκούνται πλέον στο να δουν ένα μέρος, θέλουν να κάνουν κάτι που συνδέεται άμεσα με την τοπική κουλτούρα. Από εργαστήρια αρωμάτων στο Παρίσι μέχρι πλέξιμο στην Εσθονία, οι εμπειρίες γίνονται πιο βιωματικές.

Το 80% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι έτσι κατανοεί καλύτερα την τοπική κουλτούρα, ενώ το 76% πιστεύει ότι αυτές οι εμπειρίες μένουν περισσότερο από ένα απλό σουβενίρ.

«Lore chasing»: Ταξίδια χωρίς σχέδιο, για την ιστορία

Το «lore chasing» αφορά την αυθόρμητη εξερεύνηση, κοινώς ταξίδια χωρίς αυστηρό πρόγραμμα, με στόχο εμπειρίες που «γράφουν ιστορία».

Στα social media, όλο και περισσότεροι μιλούν για το να κάνουν κάτι «για την πλοκή (for the plot στα αγγλικά)», δηλαδή για την εμπειρία και την ιστορία που θα μείνει.

Το 82% των Millennials και της Gen Z δηλώνει ότι θα δοκίμαζε κάτι έξω από τα συνηθισμένα αν αυτό οδηγούσε σε μια καλή ιστορία, ενώ το 86% λέει ότι οι τυχαίες συναντήσεις με ντόπιους είναι από τις πιο αξέχαστες στιγμές.

«Snackpacking»: Ταξίδι μέσα από τις γεύσεις

Το «snackpacking» είναι ίσως η πιο viral τάση σύμφωνα με τη σχετική έρευνα: οι ταξιδιώτες αναζητούν τοπικά φαγητά-εδέσματα, που δεν μπορούν να βρουν στη χώρα τους.

Από viral βίντεο σε καταστήματα λιανικής μέχρι φαγητό του δρόμου, η εμπειρία του φαγητού γίνεται βασικό κομμάτι του ταξιδιού. Μάλιστα, το 89% των νεότερων ταξιδιωτών θεωρεί σημαντικό να δοκιμάζει τοπικές γεύσεις, με το 69% να προτιμά φαγητό του δρόμου, 53% φούρνους και ζαχαροπλαστεία και το 50% σούπερ μάρκετ.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα γλυκά, σε μορφή καμινάδας, στην Ουγγαρία, φαλάφελ στην Αίγυπτο και το μπουρέκι, όπως έχει καθιερωθεί, το φύλλο πίτας στα Βαλκάνια.

«Miles on milestones»: Ταξίδια με αφορμή τη ζωή

Ταυτόχρονα, όλο και περισσότεροι γιορτάζουν σημαντικές στιγμές, οι οποίες παραδοσιακά γινόντουσαν σε τόπο καταγωγής ή ανατροφής, όπως γενέθλια, γάμους ή μπάτσελορ, με ταξίδια στο εξωτερικό.

Δύο στους τρεις δηλώνουν ότι θα ταξιδέψουν το 2026 για να συμμετάσχουν σε τέτοιες περιστάσεις, ενώ το 82% σχεδιάζει να επεκτείνει το ταξίδι του κατά μερικές ημέρες, μετατρέποντάς το σε κανονικές διακοπές.

Το βασικό συμπέρασμα της έκθεσης, σύμφωνα με το Euronews, είναι σαφές: το ταξίδι δεν αφορά πλέον μόνο τον προορισμό, αλλά το πώς τον ζεις. Από δραστηριότητες και αυθορμητισμό μέχρι γεύσεις και κοινωνικές επαφές, οι ταξιδιώτες του 2026 θέλουν κάτι περισσότερο από φωτογραφίες, αναζητούν ιστορίες και «δυνατές συγκινήσεις».

Με πληροφορίες από Euronews

