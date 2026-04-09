ΕΕ: Δωρεάν εισιτήρια για 40.000 άτομα - Ποιοι οι δικαιούχοι, μέχρι πότε οι αιτήσεις

Το DiscoverEU, μια πρωτοβουλία του προγράμματος Erasmus+, επιστρέφει για το 2026, προσφέροντας περισσότερα από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικά πάσα σε νέους Ευρωπαίους που θέλουν να εξερευνήσουν την ποικιλομορφία της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα δίνει το «εναρκτήριο λάκτισμα» για το καλοκαίρι σε άτομα που έχουν γεννηθεί μεταξύ 1ης Ιουλίου 2007 και 30ής Ιουνίου 2008, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και ιστορία, ενώ ταυτόχρονα συνδέονται με συνομηλίκους τους από όλη την Ευρώπη.

Οι επιτυχόντες θα ανακαλύψουν την Ευρώπη με τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς, όπως το τρένο, για έως και επτά ημέρες μέσα σε περίοδο έως ενός μήνα, μεταξύ 1ης Ιουλίου 2026 και 30ής Σεπτεμβρίου 2027.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι - τόσο πολίτες όσο και κάτοικοι - της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών που συνδέονται με την ΕΕ ή τρίτων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+, όπως η Ισλανδία και η Τουρκία.

Το DiscoverEU επιτρέπει στους νέους να «ζήσουν την Ευρώπη με το τρένο, ανακαλύπτοντας νέους πολιτισμούς και αποκτώντας βαθύτερη κατανόηση των κοινών μας αξιών», δήλωσε ο Glenn Micallef, Επίτροπος για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, τη Νεολαία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό.

«Για πολλούς, είναι επίσης η πρώτη ευκαιρία να ταξιδέψουν μόνοι και να γνωρίσουν ανθρώπους από όλη την Ευρώπη», πρόσθεσε.

Ο Micallef σημείωσε ότι η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στην αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη. Συμπίπτει επίσης με τον εορτασμό των 40 χρόνων από τη δημιουργία της ζώνης Σένγκεν, που επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση μεταξύ 29 κρατών Σένγκεν — 25 κρατών-μελών της ΕΕ και τεσσάρων χωρών εκτός ΕΕ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία.

Μέχρι πότε οι αιτήσεις για τα δωρεάν εισιτήρια

Με τη διαδρομή DiscoverEU Culture Route, που έχει σχεδιαστεί εκ των προτέρων από το πρόγραμμα, οι κάτοχοι των εισιτηρίων μπορούν να εξερευνήσουν διάφορους προορισμούς - είτε τα ενδιαφέροντά τους είναι η αρχιτεκτονική, η μουσική, οι καλές τέχνες, το θέατρο, η μόδα και το design, η λαϊκή τέχνη ή η τοπική κουζίνα.

Ορισμένοι προορισμοί έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης, όπως το Κορκ στην Ιρλανδία και η Βαλέτα στη Μάλτα.

Άλλες πόλεις, όπως η Λυόν, έχουν λάβει το βραβείο Access City Award της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσβασιμότητά τους σε όλους — ανεξαρτήτως ηλικίας, ικανοτήτων ή κινητικότητας. Το DiscoverEU ενθαρρύνει επίσης τους νέους να σχεδιάσουν τις δικές τους διαδρομές εξερεύνησης.

Οι επιτυχόντες λαμβάνουν επίσης μια κάρτα εκπτώσεων, που προσφέρει χιλιάδες προσφορές σε δημόσιες μεταφορές, πολιτισμό, διαμονή, φαγητό, αθλητισμό και άλλες υπηρεσίες στις συμμετέχουσες χώρες.

Οι νικητές μπορούν να ταξιδέψουν μόνοι τους ή να προσκαλέσουν έως και τέσσερις φίλους να συμμετάσχουν, μοιράζοντας τον κωδικό της επιτυχημένης αίτησής τους, εφόσον πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.

Οι αιτήσεις είναι ήδη ανοιχτές έως τις 22 Απριλίου, με το πρόγραμμα να συνεχίζει να προσελκύει έντονο ενδιαφέρον από την έναρξή του το 2018, έχοντας συγκεντρώσει μέχρι σήμερα 1,9 εκατομμύρια αιτήσεις.

Με πληροφορίες από euronews.com