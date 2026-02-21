Αεροδρόμιο της Φλόριντα θα πάρει το όνομα του Τραμπ

Το διεθνές αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα θα μετονομαστεί σύντομα σε «Ντόναλντ Τραμπ».

Η απόφαση ελήφθη μετά από έγκριση του σχετικού νομοσχεδίου από τους βουλευτές της πολιτείας.

Ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ήδη δώσει το όνομά του σε πολλά κτίρια, όμως εξακολουθεί να επιθυμεί να αφήσει το στίγμα του στη χώρα με κάθε τρόπο.

Το νομοσχέδιο για τη μετονομασία του αεροδρομίου σε Ντόναλντ Τραμπ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία της Φλόριντα, όπου την πλειοψηφία έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, ενέκριναν νομοσχέδιο για τη μετονομασία του διεθνούς αεροδρομίου του Παλμ Μπιτς σε «Διεθνές Αεροδρόμιο Ντόναλντ Τραμπ».

Το αεροδρόμιο αυτό βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα μακριά από την οικία του Ρεπουμπλικάνου στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα και πρώην αντίπαλος του Τραμπ, ο Ρον ΝτεΣάντις, αναμένεται να επικυρώσει το νομοσχέδιο, το οποίο όμως πρέπει να εγκριθεί και από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Ήδη υποδομές και κτίρια έχουν μετονομαστεί προς τιμήν του Τραμπ.

Το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Κένεντι, ενός ιστορικού χώρου τεχνών αφιερωμένου στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι, μετονομάστηκε τον Δεκέμβριο σε Κέντρο Τραμπ-Κένεντι.