Πέθανε ο συνιδρυτής της Asos αφού έπεσε από μπαλκόνι 17ου ορόφου στην Ταϊλάνδη

Ο Quentin Griffiths, συνιδρυτής της διαδικτυακής εταιρείας λιανικής πώλησης μόδας Asos, πέθανε μετά από πτώση από πολυώροφη πολυκατοικία στην Ταϊλάνδη, ανέφερε η αστυνομία.

Η αστυνομία της Ταϊλάνδης ανέφερε ότι ο Griffiths, ο οποίος ήταν 58 ετών και κάτοχος βρετανικού διαβατηρίου, έπεσε από τον 17ο όροφο πολυκατοικίας στην ανατολική παραθαλάσσια πόλη Πατάγια στις 9 Φεβρουαρίου 2026.

Οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν μετά από αναφορές ότι ένας άνδρας είχε πέσει από την πολυκατοικία. Τον εντόπισαν η αστυνομία και οι διασώστες.

«Μόνος στο διαμέρισμα» ο συνιδρυτής της Asos

Ερευνητής δήλωσε στο BBC και την Sun ότι ήταν μόνος στο διαμέρισμα, το οποίο ήταν κλειδωμένο από μέσα, χωρίς σημάδια διάρρηξης. Η νεκροψία δεν αποκάλυψε στοιχεία εγκληματικής ενέργειας.

Η ακριβής αιτία θανάτου θα καθοριστεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ένας εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στη Sun: «Υποστηρίζουμε την οικογένεια ενός Βρετανού υπηκόου που πέθανε στην Ταϊλάνδη και είμαστε σε επαφή με τις τοπικές αρχές».

Ποιος ήταν ο συνιδρυτής της Asos, Quentin Griffiths

Ο Griffiths βοήθησε στην ίδρυση της Asos το 2000 μαζί με τους Nick Robertson και Andrew Regan. Η επιχείρηση ήταν αρχικά μια νεοσύστατη διαδικτυακή εταιρεία μόδας. Στη συνέχεια έγινε μια παγκόσμια εταιρεία λιανικής πώλησης αξίας 3 δισεκατομμυρίων λιρών.

Τα σχέδια της Asos έχουν φορεθεί από προσωπικότητες υψηλού προφίλ, όπως η πριγκίπισσα της Ουαλίας και η Μισέλ Ομπάμα.

Πρώην στέλεχος διαφήμισης, παραιτήθηκε από τη θέση του διευθυντή μάρκετινγκ το 2005, αλλά παρέμεινε σημαντικός μέτοχος. Αργότερα κέρδισε περίπου 15 εκατομμύρια λίρες από την πώληση μετοχών το 2010. Το 2013, έλαβε «περαιτέρω απροσδόκητα κέρδη από μετοχές».

Στα επόμενα χρόνια, ενεπλάκη σε νομικές και οικονομικές διαμάχες. Μήνυσε τους λογιστές του στην εταιρεία Binder Dijker Otte (BDO), ισχυριζόμενος ότι του είχαν δοθεί λανθασμένες συμβουλές σχετικά με την ελαχιστοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων που συνδέονται με την πώληση μετοχών στην Asos και την Achica, μια διαδικτυακή εταιρεία λιανικής πώλησης που συνίδρυσε επίσης.

Η πρώην σύζυγός του από την Ταϊλάνδη τον κατηγόρησε ότι έκλεψε 500.000 λίρες από μια εταιρεία που είχαν μαζί, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Πέρυσι, συνελήφθη και ανακρίθηκε από ερευνητές αφού ισχυρίστηκε ότι είχε πλαστογραφήσει έγγραφα για να πουλήσει γη και μετοχές εν αγνοία της. Αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και αφέθηκε ελεύθερος μετά την ανάκριση.

Η έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη κατά την στιγμή του θανάτου του. Η αστυνομία έχει επίσης, δηλώσει ότι συμμετείχε σε δύο δικαστικές υποθέσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ο Griffiths, που απέκτησε τρία παιδιά, μετακόμισε στην Ταϊλάνδη γύρω στο 2007.

Με πληροφορίες από Ιndependent