Ανασφάλεια στην Ευρώπη μετά τον νέο δασμό του Τραμπ και την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ

Προβληματισμός επικρατεί στην Ευρώπη μετά την δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλλει ένα νέο παγκόσμιο δασμό 10%.

Η δήλωση αυτή ήρθε μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου την Παρασκευή να ακυρώσει πολλούς από τους παγκόσμιους δασμούς που είχε εφαρμόσει ο Τραμπ.

Έτσι, παρόλο που πολλοί στην Ευρώπη υποδέχτηκαν με ικανοποίηση την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, η απόφαση αυτή σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας περιόδου εμπορικής αβεβαιότητας, ακριβώς τη στιγμή που οι ηγέτες ήλπιζαν να προχωρήσουν σε άλλα επείγοντα ζητήματα.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς

Το δικαστήριο αποφάνθηκε την Παρασκευή ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υπερβεί την εξουσία του όταν επέβαλε εκτεταμένους δασμούς στις εισαγωγές από σχεδόν όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων δασμών 15% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πολλοί εμπειρογνώμονες στον τομέα του εμπορίου πιστεύουν ότι η απόφαση δεν θα ανατρέψει τελικά τη συμφωνία που συνήψαν πέρυσι η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών και ο Τραμπ, κυρίως επειδή η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι διαθέτει άλλα μέσα για να διατηρήσει τους υψηλότερους δασμούς. Ήδη, ο Τραμπ έχει διατάξει την επιβολή δασμού 10% σε όλα τα προϊόντα βάσει προσωρινής εξουσίας και έχει υπονοήσει ότι θα μπορούσε να αυξήσει ακόμη περισσότερο τους δασμούς χρησιμοποιώντας άλλα μέσα.

Ωστόσο, η απόφαση του δικαστηρίου δημιουργεί σημαντικά ερωτήματα: Θα επιστραφούν οι δασμοί που έχουν εισπραχθεί μέχρι τώρα; Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν απάντησε σε αυτό το ερώτημα. Ακόμα πιο επείγον είναι το ερώτημα: Πώς ακριβώς θα αντικαταστήσει η κυβέρνηση Τραμπ τους παλιούς δασμούς μακροπρόθεσμα;

Αυτές οι άγνωστες παράμετροι είναι πιθανό να απασχολήσουν τους ηγέτες και τους αξιωματούχους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για μήνες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες παρακολουθούν στενά την αντίδραση του κ. Τραμπ.

«Βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο — τι νομίζετε ότι θα κάνει; Υπάρχει αβεβαιότητα», δήλωσε ο Νιλ Ντούτα, επικεφαλής του τμήματος οικονομικών της Renaissance Macro Research. «Η Ευρώπη σίγουρα θα επηρεαστεί από αυτό».

Προς το παρόν, οι Ευρωπαίοι έχουν υποδεχτεί θετικά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, χωρίς να αναφερθούν ιδιαίτερα στο πώς ακριβώς θα αντιδράσουν.

«Παραμένουμε σε στενή επαφή με την αμερικανική κυβέρνηση, καθώς επιδιώκουμε να κατανοήσουμε τα μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν σε απάντηση αυτής της απόφασης», δήλωσε ο Όλοφ Γκιλ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εκτελεστικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την απόφαση.

Ο Μπράντο Μπένιφεϊ, πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτήρισε την απόφαση «σήμα ελπίδας και ζωτικότητας στο σύστημα ελέγχων και ισορροπιών».

Στον «αέρα» η συμφωνία ΕΕ και ΗΠΑ

Ωστόσο, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αφήνει την εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σε αβεβαιότητα. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνήψε συμφωνία με τον Τραμπ πέρυσι για τον καθορισμό δασμών 15% σε πολλά ευρωπαϊκά προϊόντα, και το πακέτο αυτό βρίσκεται ακόμη σε φάση οριστικοποίησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η διαδικασία έχει ήδη αντιμετωπίσει καθυστερήσεις: οι νομοθέτες έθεσαν σε αναστολή το πακέτο κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εντάσεων σχετικά με τη Γροιλανδία, την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ πιέζει να αποκτήσει. Τώρα, το ερώτημα είναι αν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα κάνουν άλλη μια παύση.

Υπάρχουν λόγοι για να προχωρήσει η συμφωνία, παρόλο που η αρχική βάση για τους δασμούς 15% έχει πλέον καταργηθεί. Αφενός, η Αμερική είναι σαφώς πρόθυμη να βρει διαφορετικούς τρόπους για να διατηρήσει τους δασμούς σε υψηλότερα επίπεδα. Αφετέρου, πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιθυμούν τη βεβαιότητα που προσφέρει μια συγκεκριμένη συμφωνία.

«Κανείς στην Ευρώπη δεν πρέπει να είναι υπερβολικά αισιόδοξος», δήλωσε ο Γερν Φλεκ, ανώτερος διευθυντής του Europe Center στο Atlantic Council, τον ερευνητικό οργανισμό. «Οι στόχοι της κυβέρνησης δεν έχουν αλλάξει και οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ πριν από την απόφαση δήλωσαν ότι θα βρουν νέους τρόπους για να επαναφέρουν αυτούς τους δασμούς».

Ωστόσο, αρκετοί Ευρωπαίοι νομοθέτες δήλωσαν την Παρασκευή ότι θα χρειαστεί να κάνουν περαιτέρω ανάλυση υπό το φως της απόφασης.

Ο Μπερντ Λάνγκε, επικεφαλής της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εργάζεται για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, δημοσίευσε στο X ότι «συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση» της διαπραγματευτικής ομάδας για τη Δευτέρα, προκειμένου να συζητήσουν τι σημαίνει η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τη συμφωνία.

Müssen nun Urteil &Folgen sorgfältig abwägen.

Deshalb habe ich für Montag außerordentliche Sitzung des EP-Verhandlungsteams @EP_Trade zum Turnberry-Deal einberufen, um Auswirkungen auf laufenden Arbeiten zu bewerten, insbesondere im Hinblick auf die Ausschuss-Abstimmung (2/2) — Bernd Lange (@berndlange) February 20, 2026

Εάν η απόφαση καταστρέψει ή καθυστερήσει τη συμφωνία, η εξέλιξη αυτή θα βυθίσει την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα νέο κύμα έντονης οικονομικής αβεβαιότητας. Αλλά ακόμη και αν αυτό δεν συμβεί, οι επόμενοι μήνες είναι πιθανό να είναι πολιτικά τεταμένοι.

Ο Τραμπ και η κυβέρνησή του είναι πιθανό να αποσπαστούν καθώς προσπαθούν να διατηρήσουν τους δασμούς ανέπαφους. Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιήσουν πιθανότατα θα αξιοποιήσουν τα υπάρχοντα εμπορικά όπλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δικαιολογήσουν τους δασμούς, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών εθνικής ασφάλειας και των ερευνών για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τον ψηφιακό τομέα — τους οποίους απεχθάνονται εδώ και καιρό — ισοδυναμούν με φόρο για τις αμερικανικές εταιρείες.

Αυτό θα μπορούσε να εντείνει τις εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.

Αναγκαία η σταθερότητα

«Στο άμεσο μέλλον, θα υπάρχει ένα βαθμός αβεβαιότητας», δήλωσε ο Γιάκομπ Φουνκ Κίρκεγκααρντ, ανώτερος ερευνητής στον ερευνητικό οργανισμό Bruegel, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι, μακροπρόθεσμα, η κυβέρνηση Τραμπ θα έχει λιγότερη συνολική διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την εμπορική πολιτική, οδηγώντας σε μεγαλύτερη σταθερότητα.

Προς το παρόν, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση Τραμπ για να διατηρήσει τους δασμούς ανέπαφους, θα είναι δύσκολο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να κάνουν σχέδια.

«Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θέλουν σταθερότητα και προβλεψιμότητα στις διατλαντικές σχέσεις», δήλωσε η BusinessEurope, μια εμπορική ομάδα στις Βρυξέλλες, σε μια ανακοίνωση μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις καθώς πιέζουν τους Αμερικανούς ομολόγους τους να επικεντρωθούν σε άλλα κοινά ζητήματα.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται στην κορυφή αυτής της λίστας. Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με Ουκρανούς και Ρώσους αξιωματούχους στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα σε μια προσπάθεια να μεσολαβήσουν για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, αλλά η πρόοδος είναι αργή. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν εργαστεί κατά το τελευταίο έτος για να διατηρήσουν την κυβέρνηση Τραμπ αφοσιωμένη στην παροχή βοήθειας στο Κίεβο, καθώς πλησιάζει η τέταρτη επέτειος της πλήρους εισβολής της Ρωσίας.

Η Κίνα είναι ένας άλλος τομέας κοινών ανησυχιών που κινδυνεύει να παραβλεφθεί, καθώς άλλα εμπορικά ζητήματα κυριαρχούν στην ατζέντα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαίοι έχουν κοινό συμφέρον να εξασφαλίσουν την προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών σπάνιων γαιών, που δεν εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από την ασιατική χώρα.

Ωστόσο, ο Φλεκ του Atlantic Council δήλωσε ότι, ακόμη και αν αυτή η νέα πηγή αβεβαιότητας δεν «διευκολύνει τα πράγματα», οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν περάσει το τελευταίο έτος προσπαθώντας να βρουν τρόπους να εργαστούν σε άλλες προτεραιότητες, ακόμη και αν το εμπόριο επισκιάζει άλλα ζητήματα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση «φαίνεται να έχει μάθει να προσαρμόζεται και να διαχωρίζει τα ζητήματα», είπε.

Με πληροφορίες από New York Times