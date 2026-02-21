ΔΙΕΘΝΗ
Αλβανία: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης - Πεδίο μάχης τα Τίρανα

Η αστυνομία έριξε δακρυγόνα προς τους διαδηλωτές

Μαζική αντικυβερνητική διαδήλωση σημειώθηκε στα Τίρανα, στην Αλβανία, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε πεδίο μάχης.

Ομάδες πολιτών πέταξαν μολότοφ και βεγγαλικά προς τις αστυνομικές δυνάμεις έξω από κυβερνητικά κτίρια.

Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και ρίψη νερού.

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στην Αλβανία

Κεντρικό αίτημα των διαδηλωτών είναι η παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα λόγω φερόμενης υπόθεσης διαφθοράς, στην οποία έχουν εμπλοκή μέλη του υπουργικού του συμβουλίου.

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Σαλί Μπερίσα δήλωσε ότι η Αλβανία βυθίστηκε στη φτώχεια και τη διαφθορά.

Ο Ράμα σε απάντησή του αναφέρθηκε στην απελπισία που έχει κυριεύσει τον λαό της Αλβανίας.

Το πολιτικό κλίμα παραμένει τεταμένο, με αλληλοκατηγορίες για διαφθορά και διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα.

