Είναι τα αρχεία του Έπσταϊν μόνο η κορυφή του παγόβουνου για την έρευνα εις βάρος του Άντριου;

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις για τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν οδήγησαν στη σύλληψή του.

Ο Άντριου δεν αποτελεί απλώς έναν πρώην πρίγκιπα, καθώς κατείχε για μια δεκαετία και την θέση του εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Έχασε και τους δύο τίτλους λόγω της σχέσης του με τον Έπσταϊν.

Οι σχέσεις με τον Έπσταϊν

Η σύλληψή του έλαβε χώρα μόλις 20 ημέρες μετά την κυκλοφορία τριών εκατομμυρίων εγγράφων σχετικά με τον Έπσταϊν από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Τα έγγραφα αυτά ήταν πολλά, ετερόκλητα και συχνά δύσκολο να βγάλουν ξεκάθαρο νόημα.

Ανάμεσά τους υπήρχαν αναφορές σε λαμπερά πάρτι γενεθλίων σε παλάτια. Μια πρόσκληση για να «γιορτάσουν τα 50 χρόνια του μπαμπά/Άντριου» στάλθηκε στον Έπσταϊν. Αυτός δεν απάντησε, οπότε το γραφείο του πρώην δούκα τον κυνήγησε για να πάρει την απάντησή του.

Ο Έπσταϊν αρνήθηκε να παρευρεθεί με δύο μόνο λέξεις: «δεν μπορώ».

Η αλληλογραφία ήταν μερικές φορές επαγγελματική και συχνά προσωπική. Τα αρχεία έκαναν καθημερινά πρωτοσέλιδα και τώρα οδήγησαν την αστυνομία να διερευνήσει τις κατηγορίες για παράνομη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα εναντίον του αδελφού του βασιλιά.

Δεν είναι γνωστό τι συγκεκριμένα οδήγησε στη σύλληψη του Άντριου την ημέρα των 66ων γενεθλίων του. Ο πρώην πρίγκιπας πάντα αρνιόταν τις κατηγορίες.

Ωστόσο, τα έγγραφα δίνουν μια γεύση από αποσπάσματα συνομιλιών που έλαβαν χώρα ενώ ο Άντριου ήταν ειδικός εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις.

Οι πληροφορίες που φέρεται να παρείχε ο Άντριου

Την παραμονή των Χριστουγέννων του 2010, ο Άντριου έστειλε στον Έπσταϊν ένα έγγραφο που ο ίδιος ο πρώην δούκας περιέγραψε ως «εμπιστευτικό ενημερωτικό σημείωμα».

Περιείχε «επενδυτικές ευκαιρίες» σε χρυσό, ουράνιο και εξόρυξη πετρελαίου. Ο πρώην πρίγκιπας έγραψε: «Θα το προσφέρω αλλού στο δίκτυό μου (συμπεριλαμβανομένου του Άμπου Ντάμπι)».

Το email στάλθηκε δύο εβδομάδες μετά τη διαβόητη βόλτα των δύο ανδρών στο πάρκο της Νέας Υόρκης, όπου ο Άντριου ισχυρίστηκε αργότερα στην τηλεόραση ότι είχε τερματίσει τη σχέση του με τον Έπσταϊν.

Στην συνέντευξή του στο Newsnight, ο Άντριου είπε: «Δεν είχα καμία επαφή μαζί του από εκείνη την ημέρα και μετά».

Ωστόσο, τα email δείχνουν ότι η επικοινωνία μεταξύ των δύο ανδρών συνεχίστηκε.

Ως εμπορικός απεσταλμένος, ο Άντριου ταξίδευε εκτενώς σε όλο τον κόσμο και είχε πρόσβαση σε υψηλόβαθμους κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς κύκλους σε όλο τον κόσμο.

Στις 24 Ιουλίου 2010, ένα email από έναν συνεργάτη του Έπσταϊν πρότεινε να εκμεταλλευτούν «διακριτικά» την «αύρα και την πρόσβαση» του Άντριου για να ιδρύσουν από κοινού μια ιδιωτική επιχείρηση διαχείρισης περιουσίας στο Λονδίνο, με στόχο Κινέζους με υψηλή θέση. Ο πρώην δούκας δεν ήταν αποδέκτης αυτού του email.

Στις 21 Ιουλίου 2011, την ημέρα που ο Άντριου παραιτήθηκε από τη θέση του εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Επστάιν ανέφερε σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα σχετικά με την είδηση: «Είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι καλό για αυτόν, τώρα θα είναι ελεύθερος».

Τα αρχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί εδώ και εβδομάδες θα είναι μόνο η αρχή της αστυνομικής έρευνας, καθώς συλλέγουν και διερευνούν τις καταγγελίες για παράνομη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα.

Ο Άντριου έχει αφεθεί ελεύθερος και βρίσκεται υπό έρευνα.

Στο παρελθόν έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Έπσταϊν.

Με πληροφορίες από Sky News