Έρικ Ντέιν: Φίλοι ξεκίνησαν καμπάνια στο GoFundMe για τις ανήλικες κόρες του

Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιούργησαν καμπάνια στο GoFundMe για τη στήριξη των δύο ανήλικων παιδιών του, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του ηθοποιού σε ηλικία 53 ετών.

Ο πρωταγωνιστής του Grey’s Anatomy και του Euphoria πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου, σχεδόν έναν χρόνο μετά τη δημόσια ανακοίνωση ότι είχε διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), γνωστή και ως νόσος του Lou Gehrig.

Ο Έρικ Ντέιν αφήνει πίσω του τις δύο κόρες του, την 15χρονη Billie Beatrice και τη 13χρονη Georgia Geraldine, τις οποίες απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ.

Έρικ Ντέιν: Ο στόχος της καμπάνιας στο GoFundMe

Σε ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρεται ότι ο ηθοποιός πέρασε «τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από στενούς φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, που ήταν ο κόσμος του».

Η καμπάνια GoFundMe δημιουργήθηκε με στόχο την κάλυψη ιατρικών εξόδων και τη μελλοντική υποστήριξη των παιδιών. Όπως αναφέρεται στο σχετικό μήνυμα, ο Ντέιν, ακόμη και όταν η υγεία του επιδεινωνόταν, παρέμενε προσηλωμένος στο να στηρίζει άλλους ανθρώπους που αντιμετώπιζαν την ίδια ασθένεια.

Η εξέλιξη της ALS ήταν ταχύτερη από ό,τι αναμενόταν, γεγονός που οδήγησε φίλους του να κινητοποιηθούν οικονομικά για τις κόρες του.

Ο Ντέιν και η Γκέιχαρτ γνωρίστηκαν το 2003 και παντρεύτηκαν έναν χρόνο αργότερα στο Λας Βέγκας. Χώρισαν το 2018, ωστόσο η ηθοποιός στάθηκε στο πλευρό του μετά τη διάγνωση, αναλαμβάνοντας μεγάλο μέρος της φροντίδας του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της είχε αναφέρει ότι τα παιδιά ζούσαν αποκλειστικά μαζί της και πως προσπαθούσε να παραμείνει αισιόδοξη, λειτουργώντας ως παράδειγμα δύναμης για εκείνα σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.

Η πρωτοβουλία των φίλων του ηθοποιού έρχεται να προστεθεί στο κύμα στήριξης και συγκίνησης που έχει προκαλέσει ο θάνατός του στο Χόλιγουντ και στο κοινό που τον αγάπησε.

Με πληροφορίες από PEOPLE