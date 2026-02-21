Ο Τραμπ αυξάνει στο 15% τους δασμούς στις εισαγωγές παγκοσμίως

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα αυξήσει στο 15% τον «προσωρινό» παγκόσμιο δασμό στις εισαγωγές, ο οποίος είχε επιβληθεί μετά την απόφαση του Αμερικάνικου Ανώτατου Δικαστηρίου.

Υπενθυμίζεται πως η απόφαση του δικαστικού οργάνου των ΗΠΑ είχε κρίνει παράνομους τους δασμούς, που είχε θεσπίσει βάσει νόμου περί οικονομικής έκτακτης ανάγκης.

Η νέα παρέμβαση έρχεται στον απόηχο της δικαστικής απόφασης που περιόρισε τη χρήση του συγκεκριμένου νομικού εργαλείου για την επιβολή δασμών. Ο Τραμπ είχε αρχικά ανακοινώσει ενιαίο παγκόσμιο δασμό 10%, όμως πλέον προχωρά σε αύξηση στο 15%, εντείνοντας εκ νέου την εμπορική πίεση προς τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Ντόναλντ Τραμπ: Επηρεάζονται εισαγόμενα προϊόντα με τους δασμούς

Η κίνηση αναμένεται να επηρεάσει ένα ευρύ φάσμα εισαγόμενων προϊόντων, με πιθανές επιπτώσεις στις τιμές, στις αγορές και στις εμπορικές σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε αποφανθεί εις βάρος της προηγούμενης επιβολής δασμών, επαναβεβαιώνοντας τον θεσμικό του ρόλο στον έλεγχο των προεδρικών εξουσιών στο πεδίο της εμπορικής πολιτικής.

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να προχωρήσει σε αυξημένο δασμό σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση στο μέτωπο του διεθνούς εμπορίου, σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας για την παγκόσμια οικονομία.

Ντόναλντ Τραμπ: Προβληματισμένη η Ευρώπη από τους δασμούς

Παρόλο που δεν έχει υπάρξει -ακόμη- επίσημη αντίδραση από την Ευρώπη για τη νέα απόφαση του Αμερικανού προέδρου, κράτη της «Γηραιάς Ηπείρου» εξέφρασαν τον προβληματισμό τους σχετικά με τον δασμό του 10%.

«Βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο - τι νομίζετε ότι θα κάνει; Υπάρχει αβεβαιότητα», δήλωσε ο Νιλ Ντούτα, επικεφαλής του τμήματος οικονομικών της Renaissance Macro Research. «Η Ευρώπη σίγουρα θα επηρεαστεί από αυτό».

Προς το παρόν, οι Ευρωπαίοι έχουν υποδεχτεί θετικά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, χωρίς να αναφερθούν ιδιαίτερα στο πώς ακριβώς θα αντιδράσουν.

«Παραμένουμε σε στενή επαφή με την αμερικανική κυβέρνηση, καθώς επιδιώκουμε να κατανοήσουμε τα μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν σε απάντηση αυτής της απόφασης», δήλωσε ο Όλοφ Γκιλ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εκτελεστικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την απόφαση.

Ο Μπράντο Μπένιφεϊ, πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτήρισε την απόφαση «σήμα ελπίδας και ζωτικότητας στο σύστημα ελέγχων και ισορροπιών».

Με πληροφορίες από Reuters

