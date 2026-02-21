Βρετανία: Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι έρευνες στην οικία του Άντριου στο Ουίνδσορ

Η αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων για φερόμενη παράνομη συμπεριφορά κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος στην πρώην κατοικία του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ στο Ουίνδσορ αναμένεται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο πρώην πρίγκιπας συνελήφθη την Πέμπτη στο πλαίσιο έρευνας της αστυνομίας του Thames Valley σχετικά με ισχυρισμούς ότι έδωσε εμπιστευτικές πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα κατά ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν, ενώ υπηρετούσε ως βρετανός εμπορικός απεσταλμένος.

Οι έρευνες σε δύο τοποθεσίες ξεκίνησαν την Πέμπτη το πρωί. Μετά τη σύλληψη του αδελφού του βασιλιά Κάρολου, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες στην τρέχουσα κατοικία του στο κτήμα Σάντρινγκχαμ στο Νόρφολκ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη.

Τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τους ντετέκτιβ βρίσκονται υπό εξέταση.

Συνεχίζονται οι έρευνες στην κατοικία του Άντριου

Το Σάββατο, η έρευνα στην άλλη τοποθεσία, την πρώην κατοικία του στο Royal Lodge, στο Ουίνδσορ, μπήκε στην τρίτη ημέρα και εκπρόσωπος της αστυνομίας του Thames Valley δήλωσε ότι είναι πιθανό να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ πέρασε 11 ώρες σε αστυνομικό τμήμα του Νόρφολκ την Πέμπτη, την ημέρα των 66ων γενεθλίων του, κατά τη διάρκεια των οποίων τραβήχτηκε η φωτογραφία του. Η αστυνομία προχώρησε στις έρευνες, αφού ζήτησε ένταλμα από το δικαστήριο, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία.

Οι κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος προέρχονται από την περίοδο που ο Άντριου ήταν εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου, θέση που ανέλαβε το 2001 πριν παραιτηθεί μια δεκαετία αργότερα λόγω της φιλίας του με τον Έπσταϊν.

Οι αστυνομικοί δεν έχουν ακόμη λάβει επίσημη συμβουλή για την έναρξη της έρευνας από την Εισαγγελία, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας. Αυτό υποδηλώνει ότι οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με το αν ο αδελφός του βασιλιά θα αντιμετωπίσει κατηγορίες θα ληφθεί σε κάποιο χρονικό διάστημα.

Με πληροφορίες από Guardian

