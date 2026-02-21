Γαλλία: Ο Μακρόν εκφράζει ικανοποίηση με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τους δασμούς

Δηλώσεις έκανε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με την απόφαση που έλαβε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, καθιστώντας μεγάλο μέρος των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ παράνομο.

Ο Μακρόν τόνισε ότι η συγκεκριμένη απόφαση δείχνει ότι είναι καλό να υπάρχουν αντίβαρα στην εξουσία και στο κράτος δικαίου στις δημοκρατίες.

Οι δηλώσεις Μακρόν για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

«Δεν είναι κακό να υπάρχει ένα Ανώτατο Δικαστήριο και, ως εκ τούτου, κράτος δικαίου», δήλωσε απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την χθεσινή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

«Είναι καλό να υπάρχει εξουσία και αντίβαρα στην εξουσία στις δημοκρατίες», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Επιπλέον, δήλωσε ότι η Γαλλία θα εξετάσει τις συνέπειες του νέου παγκόσμιου δασμού 10% του Τραμπ και θα προσαρμοστεί, καθώς η χώρα επιθυμεί να συνεχίσει να εξάγει τα προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένων ειδών γεωργίας, πολυτελείας, μόδας και αεροναυτικής.

Συμπλήρωσε ότι χρειάζεται μια ψύχραιμος τρόπος σκέψης και ότι ο πιο δίκαιος κανόνας είναι η «αμοιβαιότητα» και όχι το να «υπόκειται κανείς σε μονομερείς αποφάσεις».