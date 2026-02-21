Ο Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα για νέο παγκόσμιο δασμό 10%: «Θα τεθεί σε ισχύ σχεδόν αμέσως»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιβάλλει ένα νέο παγκόσμιο δασμό 10% μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου την Παρασκευή να ακυρώσει πολλούς από τους παγκόσμιους δασμούς που είχε επιβάλει πέρυσι.

«Είναι μεγάλη μου τιμή που μόλις υπέγραψα, από το Οβάλ Γραφείο, έναν παγκόσμιο δασμό 10% για όλες τις χώρες, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ σχεδόν αμέσως. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλέστηκε το άρθρο 122 του νόμου περί εμπορίου του 1974, το οποίο επιτρέπει στον πρόεδρο την επιβολή δασμών έως και 15% για την αντιμετώπιση ενός «μεγάλου και σοβαρού ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών», σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του Λευκού Οίκου. Οι δασμοί που επιβάλλονται βάσει της εν λόγω εξουσίας μπορούν να παραμείνουν σε ισχύ για διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τις 150 ημέρες, «εκτός εάν το Κογκρέσο ψηφίσει νόμο για την παράτασή τους», σημειώνει το Politico.

«Δεν χρειάζεται να ρωτήσω το Κογκρέσο για τους δασμούς», σημείωσε εχθές Παρασκευή ο Τραμπ, διαβεβαιώνοντας ότι τα έσοδα από τους δασμούς «θα αυξηθούν». Οι «παγκόσμιοι δασμοί» του 10%, όπως ανέφερε, θα ισχύσουν για πέντε μήνες και θα προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν η Ουάσινγκτον θα πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε εντός του 2025 από τους δασμούς, απάντησε ότι δεν είναι σαφές εάν θα υπάρξουν αποζημιώσεις και ότι «η κατάληξη θα είναι ότι θα βρισκόμαστε στα δικαστήρια για την επόμενη πενταετία».

Το ξέσπασμα Τραμπ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Νωρίτερα ο Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, μετά την απόφαση που ακύρωσε το μεγαλύτερο μέρος των δασμών που είχε επιβάλει, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως θεσμικό πλήγμα στην εμπορική του πολιτική. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την απόφαση «ντροπή για το έθνος» και προανήγγειλε ότι θα περάσει άμεσα σε νέο κύκλο δασμών, αυτή τη φορά επικαλούμενος άλλες διατάξεις νόμων.

Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το δικαστήριο «έχει επηρεαστεί από ξένα συμφέροντα» και από ένα πολιτικό ρεύμα που, όπως είπε, είναι «πολύ μικρότερο απ’ όσο νομίζει ο κόσμος». «Ντρέπομαι για ορισμένα μέλη του δικαστηρίου», πρόσθεσε, λέγοντας ότι «δεν είχαν το θάρρος να κάνουν το σωστό για τη χώρα».

Παράλληλα, ο Τραμπ επαίνεσε τους τρεις δικαστές που διαφώνησαν και στράφηκε εναντίον όσων συντάχθηκαν με την πλειοψηφία, μεταξύ τους και δύο δικούς του διορισμούς, την Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ και τον Νιλ Γκόρσατς. Τους χαρακτήρισε «ανόητους» και «λακέδες» των Ρεπουμπλικανών που αποκαλεί RINO (Republicans In Name Only) και των «ριζοσπαστών Δημοκρατικών», ενώ είπε ότι είναι «αντιπατριώτες». Για τους Μπάρετ και Γκόρσατς ανέφερε επίσης ότι είναι «ντροπή για τις οικογένειές τους» και ισχυρίστηκε ότι «παραλίγο» να μη τους καλέσει στην ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους την επόμενη εβδομάδα.



Με πληροφορίες από Reuters, The Guardian, BBC

