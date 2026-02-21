Ιταλία: Πέθανε το 2χρονο παιδί στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το δύο ετών αγοράκι στην Ιταλία, στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης.

Ανεπιτυχείς ήταν όλες οι προσπάθειες που έγιναν για να μπορέσει να αντικατασταθεί το προβληματικό μόσχευμα λόγω της ακραίας κατάστασης όλων των ζωτικών του οργάνων του άτυχου παιδιού.

Η περίπτωση του 2χρονου στην Ιταλία

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο μήνες το ανήλικο αγοράκι είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς, κατά την οποία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα εισαγγελικής έρευνας, έγινε ένα τραγικό λάθος: η προς μεταμόσχευση καρδιά, μεταφέρθηκε από το Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας μέχρι την Νάπολη σε κουτί με ξηρό πάγο.

Όταν η ιατρική ομάδα έφτασε στο χειρουργείο, το μόσχευμα ήταν «ένα κομμάτι πάγου». Οι γιατροί, όμως, αποφάσισαν να μην ακυρώσουν την μεταμόσχευση, διότι στο μεταξύ είχαν ήδη αφαιρέσει την καρδιά του ασθενή.

Το ιατρικό λάθος αποκαλύφθηκε χάρη σε δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, μετά την δημοσίευση των οποίων το νοσοκομείο αναγκάστηκε να παραδεχθεί τις ευθύνες του.

Δύο γιατροί του νοσοκομείου Μονάλντι έχουν τεθεί προσωρινά σε διαθεσιμότητα. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα έχει στο παρελθόν καταγράψει σημαντικές επιτυχίες σε ιδιαίτερα απαιτητικές μεταμοσχεύσεις.

Την έρευνα έχουν αναλάβει οι καραμπινιέροι της NAS (υπηρεσία ελέγχου υγειονομικής ασφάλειας), ενώ η Εισαγγελία της Νάπολης προετοιμάζει τις πρώτες κλήσεις σε απολογία γιατρών, που είχαν άμεσο ρόλο στην υπόθεση. Εκτός από τους δύο καρδιοχειρουργούς -τον επικεφαλής και τον βοηθό του- που τέθηκαν αρχικά σε διαθεσιμότητα, προστέθηκε και τρίτο πρόσωπο: η διευθύντρια της καρδιοχειρουργικής και του τμήματος μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου.

