DNA λιονταριού οδήγησε για πρώτη φορά παγκοσμίως σε καταδίκη λαθροθήρων

Για πρώτη φορά στον κόσμο, το DNA ενός λιονταριού χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς σε δικαστήριο, οδηγώντας στην καταδίκη λαθροκυνηγών στη Ζιμπάμπουε.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από ειδικούς στο έγκλημα κατά της άγριας ζωής, οι οποίοι κατάφεραν να ταυτοποιήσουν συγκεκριμένο ζώο από μέλη του σώματός του που βρέθηκαν σε χωριό υπόπτων. Η ταυτοποίηση έγινε μέσω εθνικής βάσης δεδομένων DNA λιονταριών της Ζιμπάμπουε

Το αρσενικό λιοντάρι παρακολουθούνταν στο Εθνικό Πάρκο Hwange με ραδιοκολάρο, ενώ είχε ληφθεί και δείγμα αίματος για γενετική καταγραφή. Τον Μάιο του 2024, οι αρχές ανησύχησαν όταν το σήμα του κολάρου σταμάτησε. Στο τελευταίο γνωστό σημείο εντοπίστηκε παγίδα με τρίχες του θηλαστικού.

Πώς προχώρησε η διαδικασία με το νεκρό λιοντάρι

Οι ερευνητές εντόπισαν σε κοντινό χωριό τρεις σάκους με κρέας, 16 νύχια και τέσσερα δόντια λιονταριού. Τα ευρήματα ελέγχθηκαν εργαστηριακά και το DNA ταυτίστηκε απόλυτα με το γενετικό προφίλ του εξαφανισμένου ζώου.

Στη Ζιμπάμπουε η κατοχή μερών λιονταριού δεν θεωρείται αυτομάτως έγκλημα, καθώς μπορεί να αποδοθεί σε παραδοσιακά αντικείμενα-ρέπλικα, ή σε ζώο που πέθανε από φυσικά αίτια. Αυτό είχε αποτελέσει εμπόδιο σε προηγούμενες διώξεις.

Η νέα τεχνολογία, όμως, επέτρεψε την ακριβή ταυτοποίηση του συγκεκριμένου ζώου. Μέσα σε δέκα ημέρες από τη θανάτωσή του, τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο. Οι δύο άνδρες δήλωσαν ένοχοι και καταδικάστηκαν σε 24 μήνες φυλάκιση. Η αξία του λιονταριού εκτιμήθηκε περίπου στα 20.000 δολάρια.

Η βάση δεδομένων DNA δημιουργήθηκε από το Victoria Falls Wildlife Trust, με χρηματοδότηση περίπου 250.000 λιρών από το βρετανικό People’s Postcode Lottery τα τελευταία οκτώ χρόνια. Επιστήμονες τονίζουν ότι πλέον μπορούν να ταυτοποιούν όχι απλώς το είδος αλλά το συγκεκριμένο ζώο από το οποίο προέρχονται νύχια ή οστά.

Η εξέλιξη θεωρείται ορόσημο στη μάχη κατά της λαθροθηρίας, την ώρα που αυξάνονται οι θανάτοι λιονταριών για εμπορία οστών και δοντιών, τόσο για πολιτιστικά αντικείμενα στην Αφρική όσο και για χρήση στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική.

Με πληροφορίες από BBC