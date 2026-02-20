Συναγερμός στο Παρίσι για απειλές βόμβας: Εκκενώθηκαν Sciences Po και Πύργος Montparnasse

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στο Παρίσι, μετά από ταυτόχρονες ειδοποιήσεις για πιθανό εκρηκτικό μηχανισμό σε περισσότερα από ένα σημεία της πόλης, σύμφωνα με τη Le Parisien, που επιβεβαίωσε πληροφορία του BFMTV.

Στο πλαίσιο των ελέγχων εκκενώθηκαν το Sciences Po Paris, ένα από τα πιο γνωστά ανώτατα ιδρύματα πολιτικών επιστημών της Γαλλίας, και ο Πύργος Montparnasse, ουρανοξύστης της γαλλικής πρωτεύουσας που βρίσκεται σε εργασίες, όπως ανέφερε αστυνομική πηγή.

Στο Sciences Po ολοκληρώθηκε η εκκένωση και η επιχείρηση ελέγχου, χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο. Στον Πύργο Μονπαρνάς δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν οι εργάτες και οι έλεγχοι συνεχίζονταν μέχρι αργά το βράδυ, γύρω στις 21.45 τοπική ώρα.

Ο σιδηροδρομικός σταθμός Μονπαρνάς, ένας από τους κεντρικούς σταθμούς του Παρισιού, δεν συνδέεται με την ίδια ειδοποίηση και δεν εκκενώθηκε.

Ανάλογες απειλές δεν είναι σπάνιες στο Παρίσι. Την Τετάρτη είχε εκκενωθεί και η έδρα της «Ανυπότακτης Γαλλίας» του Ζαν Λικ Μελανσόν στο 10ο διαμέρισμα, μετά από email που ανέφερε ότι έχουν «τοποθετηθεί εκρηκτικά» και απειλούσε ότι το κόμμα θα «πληρώσει».

Το περιστατικό, όπως σημειώνει η Le Parisien, έρχεται σε ένα κλίμα έντασης μετά τον θάνατο του ακροδεξιού ακτιβιστή Κεντέν Ντερανκ στη Λυών, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από αντιφασίστες.

