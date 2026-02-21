Ένα νησί με κλιματιζόμενο «δάσος» για τα καυτά καλοκαίρια

Όταν το καλοκαίρι φτάνει στο Κατάρ, οι περισσότεροι άνθρωποι κλείνονται μέσα στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της ζέστης της ημέρας, είτε προστατεύονται στη δουλειά με τον κλιματισμό. Άλλοτε επισκέπτονται δροσερά εμπορικά κέντρα.

Το να βρίσκεσαι σε ανοιχτό χώρο είναι κάτι που πρέπει να υπομένεις και όχι να απολαμβάνεις κατά τη θερινή περίοδο.

Μέχρι τώρα. Στο νησί Gewan οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν άνετα έξω στη μέση μιας καλοκαιρινής μέρας χάρη σε μια εκπληκτική καινοτομία: ένα κλιματιζόμενο «δάσος».

Το κλιματιζόμενο «δάσος» που αλλάζει τα καλοκαίρια

Κατά μήκος του κεντρικού άξονα του νησιού εκτείνεται ένας περίπατος μήκους 450 μέτρων γνωστός ως Crystal Walk, με τη θερμοκρασία του να ρυθμίζεται τεχνητά.

Ο περίπατος καλύπτεται από ένα στέγαστρο με δομές που μοιάζουν με δέντρα, οι οποίες προσφέρουν προστασία από το άμεσο ηλιακό φως, ενώ ταυτόχρονα βοηθούν να παγιδεύεται ο δροσερός αέρας που φυσά από τους αεραγωγούς από κάτω.

Ο εξωτερικός κλιματισμός δεν είναι καινοτομία στο Κατάρ. Στα πάρκα Al Gharrafa και Umm Al Seneem της Ντόχα, οι άνθρωποι μπορούν να ασκηθούν σε δροσερές και σκιερές διαδρομές για τρέξιμο. Οι εξωτερικοί εμπορικοί χώροι, όπως το Al Hazm Mall και το West Walk, επωφελούνται επίσης από τις κρύες ριπές αέρα που διοχετεύονται από το δρόμο.

Το Crystal Walk προσφέρει σκιά από τεχνητά κλαδιά καλυμμένα με 10 τόνους κρυστάλλων, από όπου και παίρνει το όνομά του. Χρησιμοποιεί επίσης ηλιακούς συλλέκτες για να μετατρέπει τον εκτυφλωτικό ήλιο σε ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτεί τον κλιματισμό. Υπάρχουν επίσης μίνι σιντριβάνια.

Το νεότερο αξιοθέατο στο Κατάρ

Με θερμοκρασία 21-23 βαθμούς Κελσίου όλο το χρόνο, η περιοχή έχει γρήγορα γίνει το νεότερο τουριστικό αξιοθέατο του Κατάρ.

«Το νησί Gewan έχει πλέον γίνει μια τακτική στάση στις περιηγήσεις μου στην πόλη», λέει η Siham Haleem, η οποία ξεναγεί διεθνείς επισκέπτες στο Κατάρ για περισσότερα από 15 χρόνια. «Το επισκέπτομαι τέσσερις ή πέντε φορές την εβδομάδα και κάθε φορά οι επισκέπτες μου είναι πραγματικά εντυπωσιασμένοι».

Τα κρυστάλλινα δέντρα δημιουργούν ένα ασυνήθιστο αστικό τοπίο που εμφανίζεται τακτικά σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπάρχουν επίσης κρυστάλλινα πάνελ ενσωματωμένα στο δάπεδο — περίπου 180 ορθογώνια κουτιά, φωτισμένα και προστατευμένα από ανθεκτικό γυαλί. Στο εσωτερικό τους υπάρχουν περίπλοκες απεικονίσεις τοπίων, ζώων, πόλεων και είναι οργανωμένες σε θέματα όπως έρημος, χιόνι, δάσος, θάλασσα και μηχανήματα. Οι επισκέπτες συναντούν κοπάδια ψαριών, κροκόδειλους, αποικίες πιγκουίνων και τοπικά μοτίβα, όπως καραβάνια καμήλων και μουσικά όργανα.

Ο Omar Abou Mourad, ένας Λιβανέζος μετανάστης που εργάζεται στη Ντόχα, φέρνει τακτικά την οικογένειά του. Ενώ τα παιδιά απολαμβάνουν τις κρυστάλλινες εκθέσεις, ο Abou Mourad εκτιμά την τοποθεσία και τη σύγχρονη μηχανική.

Η περιοχή έχει επίσης σπάσει ρεκόρ, κερδίζοντας τίτλους στο Guinness World Record ως το μεγαλύτερο υπαίθριο κλιματιζόμενο εμπορικό κέντρο και ως η μεγαλύτερη υπαίθρια διαδραστική φωτεινή στέγη.

Πριν γίνει τουριστικό αξιοθέατο, το νησί Gewan είχε έναν πιο λειτουργικό ρόλο. Η έκταση 400.000 τετραγωνικών μέτρων ήταν αρχικά ένας χώρος στάθμευσης για την κατασκευή του The Pearl, μιας πολυτελούς κατοικημένης περιοχής χτισμένης σε ένα συγκρότημα τεχνητών νησιών.

Από ένα απλό εργοτάξιο, το Gewan — που πήρε το όνομά του από ένα σπάνιο είδος μαργαριταριού — έχει υποστεί μια αξιοσημείωτη μεταμόρφωση.

Με πληροφορίες από CNN