Κρεμμύδια για λεύκανση δοντιών; Οι «φυσικές» λύσεις στο σπίτι και οι προειδοποιήσεις των ειδικών για τα viral trends

Η λεύκανση δοντιών από επαγγελματίες μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να είναι κοστοβόρα, με αποτέλεσμα αρκετοί να αναζητούν λύσεις στο σπίτι.

Από τροφές που έχουμε ήδη στο ψυγείο μας μέχρι «viral» τάσεις των social media, οι επιλογές φαίνονται πολλές. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν είναι όλες οι μέθοδοι ασφαλείς ή αποτελεσματικές.

Η Penn Dental Family Practice, κλινική που συνεργάζεται με την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια και παρέχει πλήθος οδοντιατρικών υπηρεσιών, παρουσίασε σε δημοσίευμα που είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της ορισμένα βήματα για φυσική λεύκανση.

Λεύκανση δοντιών στο σπίτι: Το βούρτσισμα των δοντιών

Η σωστή στοματική υγιεινή είναι η πιο αποτελεσματική φυσική μέθοδος για πιο λευκά δόντια.

Το τακτικό βούρτσισμα και η χρήση οδοντικού νήματος απομακρύνουν τους επιφανειακούς λεκέδες και την οδοντική πλάκα που συμβάλλουν στον αποχρωματισμό. Οι οδοντίατροι συστήνουν βούρτσισμα τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα για δύο λεπτά κάθε φορά και χρήση νήματος μία φορά την ημέρα.

Κατά το βούρτσισμα μπορείτε να χρησιμοποιείτε οδοντόκρεμα με φθόριο που περιέχει λευκαντικά συστατικά. Το φθόριο παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της στοματικής υγείας και στην πρόληψη της τερηδόνας.

Η μαγειρική σόδα αποτελεί ασφαλές συστατικό σε λευκαντικές οδοντόκρεμες. Έχει φυσικές λειαντικές ιδιότητες που βοηθούν στην απομάκρυνση επιφανειακών λεκέδων. Ωστόσο, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνη της ως υποκατάστατο της κανονικής οδοντόκρεμας. Η υπερβολική χρήση μπορεί να φθείρει το σμάλτο των δοντιών, ενώ δεν περιέχει φθόριο.

Λεύκανση δοντιών στο σπίτι: Τροφές από το ψυγείο που μπορούν να βοηθήσουν

Τροφές πλούσιες σε ασβέστιο, σίδηρο, μηλικό οξύ και φυσικά λειαντικά μπορούν, με τον χρόνο, να συμβάλουν στη μείωση λεκέδων και δυσχρωμιών. Αν δεν το έχετε κάνει ακόμη, μπορείτε να τις εντάξετε στο καθημερινό σας πρόγραμμα ως μια οικονομική, φυσική επιλογή για πιο λευκά δόντια.

Μήλα

Η τραγανή υφή των μήλων απομακρύνει φυσικά την πλάκα. Η υψηλή περιεκτικότητά τους σε νερό βοηθά το στόμα να παράγει περισσότερο σάλιο, ξεπλένοντας τα βακτήρια που οδηγούν σε πέτρα και λεκέδες στα δόντια.

Φράουλες

Οι φράουλες έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε μηλικό οξύ, ένα φυσικό στυπτικό που «αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων στα δόντια σας», σύμφωνα με την Penn Dental Family Practice. Σε αντίθεση με το κόκκινο κρασί ή τις ντομάτες, οι φράουλες δεν λεκιάζουν το σμάλτο των δοντιών.

Κρεμμύδια

Τα ωμά κρεμμύδια έχουν μια φυσική «υπερδύναμη» λεύκανσης των δοντιών. Περιέχουν θείο, το οποίο λειτουργεί ως «φράγμα» στην πλάκα που σχηματίζεται στα δόντια.

Ξηροί καρποί και σπόροι

Οι ξηροί καρποί και οι σπόροι λειτουργούν σαν απολέπιση στα δόντια. Τα κάσιους, τα καρύδια, οι ηλιόσποροι, τα αμύγδαλα και οι σπόροι σουσαμιού έχουν τραχιά υφή που «μπορεί να ωφελήσει το χαμόγελό σας», σχολιάζουν οι συντάκτες του δημοσιεύματος της Penn Dental Family Practice. Μια χούφτα ξηρών καρπών και σπόρων μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση των επιφανειακών λεκέδων και να περιορίσει τη συσσώρευση πλάκας, αφήνοντας τα δόντια ελαφρώς πιο λευκά.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι: «Φροντίστε να βουρτσίζετε τα δόντια σας και να χρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα μετά. Οι σπόροι και οι ξηροί καρποί είναι πιο πιθανό από άλλα τρόφιμα να κολλήσουν στα δόντια σας, όπου μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό των ούλων και τερηδόνα».

Μπρόκολο, σέλινο και καρότα

Τα ωμά λαχανικά όπως τα καρότα, το σέλινο και το μπρόκολο είναι «εξαιρετικά» για τη λεύκανση των δοντιών, επειδή απομακρύνουν την πλάκα. Τα καρότα και το σέλινο έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, κάνοντας τους σιελογόνους αδένες να εργάζονται υπερωριακά για να απομακρύνουν τα βακτήρια. Το μπρόκολο είναι ιδιαίτερα καλό για τη στοματική υγεία, καθώς έχει υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο και ασβέστιο. Και τα δύο μέταλλα βοηθούν στη δημιουργία ενός προστατευτικού στρώματος πάνω στα δόντια, προστατεύοντάς τα από όξινα τρόφιμα που μπορούν να βλάψουν το σμάλτο και να τα κάνουν πιο ευαίσθητα σε λεκέδες και τερηδόνα.

Τυρί και γιαούρτι

Τέλος, οι οδοντίατροι συνιστούν συχνά για σνακ ένα μικρό κομμάτι τυρί, ειδικά όταν δεν μπορείτε να βουρτσίσετε τα δόντια σας αμέσως. Όπως και το γιαούρτι, το τυρί περιέχει διάφορα μέταλλα και οξέα που συμβάλλουν στην καλή υγεία των δοντιών. Το γαλακτικό οξύ βοηθά στην προστασία από την τερηδόνα, το ασβέστιο ενισχύει τα δόντια και τα ούλα, ενώ η καζεΐνη βοηθά στην προστασία του σμάλτου των δοντιών.

Λεύκανση δοντιών στο σπίτι: Προειδοποιήσεις σχετικά με τα trends

Λέγεται ότι ο άνθρακας ή οι οδοντόκρεμες και οι σκόνες με βάση τον άνθρακα μπορούν να λευκάνουν τα δόντια με φυσικό τρόπο. Ωστόσο, οι κλινικές έρευνες δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι ο άνθρακας είναι ασφαλής ή αποτελεσματικός.

Το oil pulling είναι μια άλλη τεχνική που, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, λευκαίνει τα δόντια. Ωστόσο, η Αμερικανική Οδοντιατρική Ένωση (ADA) προειδοποιεί: «Δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία ότι το oil pulling λευκαίνει τα δόντια, ενώ έχει επίσης συσχετιστεί με ανεπιθύμητες ενέργειες που κυμαίνονται από λιποειδή πνευμονία έως στομαχικές διαταραχές και διάρροια».

Επιπλέον, ορισμένοι influencers στον τομέα της ομορφιάς υποστηρίζουν ότι το ξύδι, ειδικά το λευκό ξύδι και το ξύδι από μηλίτη, είναι ένα καλό φυσικό λευκαντικό δοντιών. Ωστόσο, οι ειδικοί στη στοματική υγεία προειδοποιούν: Η λεύκανση των δοντιών με ξύδι δεν είναι ασφαλής. Το ξύδι από μηλίτη και άλλα είδη ξυδιού έχουν λευκαντικές ιδιότητες, αλλά είναι εξαιρετικά όξινα και μπορούν να βλάψουν το σμάλτο των δοντιών.

Με πληροφορίες από Penn Dental Family Practice