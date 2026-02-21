Η Σαγράδα Φαμίλια γίνεται η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο

Η Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη έφτασε σε ένα ακόμη ορόσημο στις εργασίες της, καθώς ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του σταυρού στην κορυφή του Πύργου του Ιησού Χριστού. Με τη νέα προσθήκη, η βασιλική ξεπερνά πλέον σε ύψος τον καθεδρικό ναό του Ουλμ στη Γερμανία και γίνεται η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο.

Ο σταυρός, λευκός και ύψους 17 μέτρων, τοποθετήθηκε στην κορυφή του ψηλότερου από τους 18 πύργους που είχε προβλέψει στα σχέδιά του ο Καταλανός αρχιτέκτονας Αντόνι Γκαουντί. Η στιγμή τράβηξε τα βλέμματα επισκεπτών, που σήκωναν τα κινητά τους για να δουν την τοποθέτηση του πάνω βραχίονα, ανάμεσα σε σκαλωσιές και συνεργεία που ολοκλήρωναν τις τελευταίες εργασίες.

«Σήμερα ήταν μια μέρα που περιμέναμε με ανυπομονησία. Ολα πήγαν πολύ καλά», δήλωσε ο επικεφαλής αρχιτέκτονας Ζόρντι Φαουλί.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο Πύργος του Ιησού Χριστού θα ευλογηθεί στις 10 Ιουνίου, αφού προηγηθεί η απομάκρυνση των σκαλωσιών. Η ημερομηνία συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 ετών από τον θάνατο του Γκαουντί. Υπάρχει φημολογία ότι θα παραστεί ο πάπας Λέων ΙΔ΄, ωστόσο το Βατικανό δεν έχει επιβεβαιώσει επίσκεψη στην Ισπανία.

Παρά την πρόοδο, η πλήρης ολοκλήρωση της Σαγράδα Φαμίλια εκτιμάται ότι απέχει ακόμη περίπου μια δεκαετία. Το έργο έχει καθυστερήσει επανειλημμένα, ενώ η πανδημία ανέτρεψε τον προηγούμενο στόχο ολοκλήρωσης, καθώς η πτώση του τουρισμού περιόρισε τα έσοδα από τα εισιτήρια που χρηματοδοτούν τις εργασίες.

Το 2024 πωλήθηκαν 4,8 εκατομμύρια εισιτήρια για την είσοδο στη βασιλική, που είναι η πιο επισκέψιμη εκκλησία στην Ισπανία με εισιτήριο εισόδου.

Ανοιχτό παραμένει και ένα δύσκολο ζήτημα για την κεντρική είσοδο. Υπάρχει διαμάχη για την κατασκευή κλιμακοστασίου και πλατείας μπροστά από την Πρόσοψη της Δόξας, σχέδιο που, όπως έχει παρουσιαστεί, θα απαιτούσε κατεδαφίσεις σε γειτονικά οικοδομικά τετράγωνα. Κάτοικοι αντιδρούν, σε μια πόλη με έντονη στεγαστική πίεση, ενώ ο δήμος της Βαρκελώνης αναμένεται να μεσολαβήσει.

Με πληροφορίες από France 24

