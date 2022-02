Η Ουκρανία καλεί τους πολίτες να πάνε στα καταφύγιο και να φτιάξουν βόμβες μολότοφ για να απομακρύνουν τα ρωσικά στρατεύματα εισβολής.

Με τον στρατό του Βλαντιμίρ Πούτιν να έχει εισέλθει στην πρωτεύουσα του Κιέβου, το υπουργείο Άμυνας της χώρας εξέδωσε ανακοίνωση μέσω social media, όπου παροτρύνει τους πολίτες να κατασκευάσουν αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ και να αμυνθούν.

Ζητά επίσης από τους κατοίκους του Ομπολόν, μια συνοικίας βόρεια της πρωτεύουσας, να μοιραστούν πληροφορίες με τον ουκρανικό στρατό σχετικά με την κίνηση ρωσικών οχημάτων και στρατευμάτων.

Σε ανάρτηση στην επίσημη σελίδα στο Twitter του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, αναφέρεται: «Στο Ομπολόν... ζητάμε από τους πολίτες να ενημερώνουν για τις κινήσεις των στρατευμάτων! Φτιάξτε μολότοφ, εξουδετερώστε τον κατακτητή! Κάτοικοι - προσοχή! Μη φεύγετε από το σπίτι!».

Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας και βίντεο με την είσοδο τανκς στην περιοχή Ομπολόν:

An armed #Russia 's vehicle ran over a civilian car just on the streets of Obolon district in Kyiv. #Ukraine pic.twitter.com/JgbshmBEhN

Κάτοικοι της Κιέβου κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια στη διάρκεια συναγερμού για αεροπορική επιδρομή, με πολλούς να έχουν καταφύγει στο μετρό για να προστατευτούν.

An air-raid alert has been declared in Kyiv, and residents are asked to immediately move to shelter. This is like for the third time alert already pic.twitter.com/zwLzF68jlp