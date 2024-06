Ο Μπάιντεν λέει ότι τα κατάφερε απέναντι στον Τραμπ, όμως οι Δημοκρατικοί είναι σε πανικό

Η επίδοση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν στο χθεσινό debate ήταν μάλλον αδύναμη και αναποτελεσματική απέναντι σε έναν Ντόναλντ Τραμπ που του έκανε επίθεση συνεχώς για διάφορα ζητήματα, λέγοντας συχνά ανακρίβειες.

Αν και ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι «τα κατάφερε καλά» στο ντιμπέιτ με αντίπαλο τον Ντόναλντ Τραμπ, οι αντιδράσεις για την επίδοση του δημοκρατικού προέδρου είναι πολύ πιο συγκρατημένες μέχρι και στο στρατόπεδό του. «Πιστεύω πως τα καταφέραμε καλά», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν όταν, φεύγοντας από το ντιμπέιτ, σταμάτησε σ' ένα εστιατόριο της Τζόρτζια όπου είχαν συγκεντρωθεί υποστηρικτές του για να το παρακολουθήσουν. Ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως είναι «δύσκολο να συζητάς με έναν ψεύτη».

«Η ασύνδετη εμφάνισή του προκάλεσε κύμα πανικού μεταξύ των Δημοκρατικών και άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για το αν θα έπρεπε να είναι ο υποψήφιος» σχολιάζουν οι NYT. Οι Δημοκρατικοί που υπερασπίζονται τον Μπάιντεν εδώ και μήνες έναντι των αμφισβητιών του -συμπεριλαμβανομένων μελών της ίδιας του της κυβέρνησης- αντάλλαξαν τηλεφωνήματα και μηνύματα μέσα σε λίγα λεπτά από την έναρξη του debate, καθώς έγινε σαφές ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ήταν στα καλύτερά του. Σχεδόν σε απόγνωση, ορισμένοι μπήκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν το σοκ τους, ενώ άλλοι συζήτησαν κατ' ιδίαν μεταξύ τους αν ήταν πολύ αργά για να πείσουν τον πρόεδρο να πραχωρήσει την κούρσα σε άλλον υποψήφιο.

Analysis by Philip Bump: President Biden has very few opportunities to demonstrate to the public that his age is not a hindrance to what he wants to do, including this opportunity for the presidential debate. He demonstrated the opposite.https://t.co/0y78uI5ZHp