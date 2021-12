Οι Λονδρέζοι κατά του «αρρωστιάρικου» χριστουγεννιάτικου δέντρου από τη Νορβηγία - «Κόλλησε κορωνοϊό»

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στέλνει κάθε χρόνο ως δώρο η Νορβηγία στο Λονδίνο, προκάλεσε φέτος απρόσμενες αντιδράσεις, με πολλούς να ζητούν ακόμη και την αντικατάσταση τού λιγότερο συμμετρικού και με σπασμένα κλαδιά έλατου.



Κάθε χρόνο, ένα δέντρο κόβεται από περιοχή έξω από το Όσλο και προσφέρεται ως δώρο στο Λονδίνο για την τοποθέτησή του στην πλατεία Τραφάλγκαρ, εν είδει «ευχαριστώ» από τους Νορβηγούς για την υποστήριξη των Βρετανών κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.



Ο επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου του Γουεστμίνστερ, Άντριου Σμιθ και η δήμαρχος τού Όσλο, Μαριάν Μπόργκεν βοήθησαν στην υλοτόμηση του 80χρονου έλατου με ύψος 23 μέτρων μαζί με μικρούς μαθητές στις 16 Νοεμβρίου.



Όμως, η μεταφορά του στη βρετανική πρωτεύουσα και οι φωτογραφίες που το έδειχναν με σπασμένα κλαδιά και με πιο φουντωτό φύλλωμα από τη μία μεριά, πυροδότησε το βρετανικό φλέγμα, προκαλώντας καταιγισμό, κυρίως χιουμοριστικών, σχολίων στα social media.

This is the Trafalgar Square Christmas Tree gifted by Norway. Looks like it's a Lock-Down post Brexit version. Decimated by Squirrels? Global Warming? Oslo - London tensions? Khan do better !! It certainly captures the mood for XMAS 2021. pic.twitter.com/vVPtS3Nmr0