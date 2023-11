Τόκιο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μπάρες κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μπάρες κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Τόκιο και σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό.

Ωστόσο άγνωστο παραμένει αν το κίνητρο ή ο στόχος ήταν η πρεσβεία του Ισραήλ στο Τόκιο.

Συνελήφθη ως ύποπτος ένας άνδρας περίπου 50 ετών που πιστεύεται ότι ήταν μέλος μιας δεξιάς ομάδας, ανέφερε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός NHK και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Κατά το περιστατικό τραυματίστηκε ένα άτομο όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Τόκιο. Τα τοπικά Μέσα έκαναν λόγο για έναν αστυνομικό.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν ένα μαύρο αυτοκίνητο να έχε πέσει στο προστατευτικό κιγκλίδωμα δίπλα στο πεζοδρόμιο, με τα συντρίμμια να είναι διάσπαρτα στο δρόμο. Το σημείο της συντριβής βρίσκεται κοντά σε μια διασταύρωση περίπου 100 μέτρα από την πρεσβεία του Ισραήλ, ανέφερε το NHK.

A van ramned into a security guard outside the Israeli embassy in Tokyo, Japan. At least one officer injured. Police investigating. -NHK#JAPAN #TOKYO #ISRAELEMBASSY #ISRAEL #PROTEST #ATTACK pic.twitter.com/JGXzLKcihE