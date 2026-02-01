Οι ΗΠΑ επανεξετάζουν όλες τις συστάσεις για τα εμβόλια – Ρήξη με το επιστημονικό κεκτημένο

Σε πλήρη επανεξέταση μπαίνουν όλες οι συστάσεις για τα εμβόλια στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί ουσιαστική αλλαγή γραμμής στη δημόσια πολιτική υγείας.

Ο Κερκ Μίλχοαν, πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις Πρακτικές Εμβολιασμού (ACIP), δήλωσε σε πρόσφατες συνεντεύξεις ότι η επιτροπή επανεξετάζει το σύνολο των εμβολίων ως προς τους κινδύνους και τα οφέλη τους. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι εμβολιασμοί δεν θα πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση για τη φοίτηση στα σχολεία. Υποστήριξε ότι οι αποφάσεις για τον εμβολιασμό θα πρέπει να λαμβάνονται σε ατομικό επίπεδο, σε συνεννόηση με τον γιατρό κάθε οικογένειας.

Η στάση αυτή συνιστά σαφή απομάκρυνση από τον ρόλο που είχε για δεκαετίες η ACIP, η οποία διαμόρφωνε επιστημονικές συστάσεις με στόχο τη συλλογική προστασία του πληθυσμού. Η αλλαγή γραμμής έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ βρίσκεται υπό την πολιτική εποπτεία του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστού επικριτή των εμβολίων.

«Όλα τα εμβόλια επανεξετάζονται»

Ο ίδιος ο Μίλχοαν ανέφερε ότι η επιτροπή «δεν είναι βέβαιο» πως θα μετατρέψει όλες τις συστάσεις σε προαιρετικές, ξεκαθάρισε όμως ότι «όλα τα εμβόλια επανεξετάζονται». Σε άλλη του τοποθέτηση χαρακτήρισε τη συζήτηση γύρω από τα εμβόλια ως σύγκρουση μεταξύ «ατομικής αυτονομίας και δημόσιας υγείας».

Αυτή η προσέγγιση προκαλεί έντονες αντιδράσεις από ειδικούς. Ο Τζέισον Σουόρτς, καθηγητής πολιτικής υγείας στο Πανεπιστήμιο Yale, σημειώνει ότι το δίλημμα είναι ψευδές. Τα εμβόλια, εξηγεί, προστατεύουν ταυτόχρονα το άτομο και το σύνολο, περιορίζοντας τη μετάδοση ασθενειών και προστατεύοντας ευάλωτους πληθυσμούς.

Στο επίκεντρο των δηλώσεων Μίλχοαν βρέθηκαν τα εμβόλια για την πολιομυελίτιδα και την ιλαρά. Ο πρόεδρος της ACIP υποστήριξε ότι οι σημερινές συνθήκες, όπως η βελτίωση της υγιεινής, διαφοροποιούν τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών σε σχέση με το παρελθόν. Ειδικοί απαντούν ότι η δραστική μείωση των κρουσμάτων οφείλεται πρωτίστως στους εμβολιασμούς και ότι η υποχώρηση της εμβολιαστικής κάλυψης αυξάνει τον κίνδυνο επανεμφάνισης επιδημιών.

Τα στοιχεία για την ιλαρά ενισχύουν αυτές τις ανησυχίες. Στις ΗΠΑ έχουν ήδη καταγραφεί 416 κρούσματα φέτος, μέσα στις πρώτες εβδομάδες του έτους, ενώ συνολικά το 2025 είχαν επιβεβαιωθεί 2.255 κρούσματα, η χειρότερη επίδοση των τελευταίων 30 ετών. Ο Μίλχοαν χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη «ευκαιρία» για να φανεί πώς εξελίσσεται η νόσος σε ανεμβολίαστους πληθυσμούς, δήλωση που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

Η Ελίζαμπεθ Τζέικομπς, καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας και ιδρυτικό μέλος της οργάνωσης Defend Public Health, κατηγόρησε την επιτροπή ότι «πειραματίζεται με τον πληθυσμό», προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες.

Ο Μίλχοαν έχει επίσης χαρακτηρίσει τις συστάσεις για εμβολιασμό ως «εξαναγκασμό», παρότι στις ΗΠΑ δεν υπάρχει ομοσπονδιακή υποχρέωση εμβολιασμού. Οι απαιτήσεις για τα σχολεία καθορίζονται από τις πολιτείες και τις τοπικές αρχές, μέσω νομοθετικών διαδικασιών, και όχι απευθείας από την ACIP ή το CDC.

Παράλληλα, αρκετές πολιτείες απομακρύνονται ήδη από τις ομοσπονδιακές οδηγίες, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του οργανισμού KFF, ενώ αυξάνονται οι φιλοσοφικές εξαιρέσεις από τον εμβολιασμό, εξέλιξη που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο επιδημιών.

Η επόμενη συνεδρίαση της ACIP έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο. Ειδικοί εκτιμούν ότι η επιτροπή θα συνεχίσει να περιορίζει το εύρος των ομοσπονδιακών συστάσεων, μεταφέροντας το βάρος της καθοδήγησης σε ιατρικούς συλλόγους, πολιτείες και τοπικές αρχές.

